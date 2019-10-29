В Туле лжегазовщики отправились в колонию строгого режима за обман пенсионерки

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Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор в отношении трех ранее судимых местных жителей. Они признаны виновными в мошенничестве.

В ходе судебного следствия установлено, что 17 марта 2019 года женщина и двое ее знакомых пришли к жительнице многоэтажки и под видом сотрудников «Горгаза» потребовали 10 тыс. рублей за неотключение газовой колонки. Доверчивая пенсионерка согласилась. На следующий день мошенники пришли к этой пожилой женщине и получили от нее такую же сумму.

Пенсионерке нанесен ущерб в 20 тыс. рублей, который является для нее значительным.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд признал виновными всех фигурантов уголовного дела и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет до 2 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режима.