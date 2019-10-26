«Ахмат» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

Болеем за тульскую команду вместе с Myslo! Внимание: трансляция обновляется.

15' МОМЕНТ! Горбатенко издалека мощно прострелил и попал в перекладину, мяч отлетел в штрафную, где первым на приеме оказался Тудорие. Удар румына получился неточным — мяч пролетел рядом со штангой.

12' Пас Беляева перехватил Бериша, скинул мяч на забегавшего в штрафную Понсе. Сбили игрока «Ахмата», однако арбитр нарушения не увидел.

10' Кирилл Комбаров получил небольшую травму в стычке с Гиголаевым. Нашему капитану оказали помощь на поле. Кирилл вернулся в игру.

10' Тудорие оказался в офсайде после передачи от партнера по команде.

8' Беляев не дал Берише прорваться слишком далеко к штрафной «Арсенала».

7' Ломовицкий поборолся на фланге за мяч с 77-м номером «Ахмата» — Бериша выбил мяч за линию.

2' Уже первый опасный момент! Роши убежал от наших защитников и залетел в штрафную. Шахов неплохо сыграл на выходе, забрав мяч из-под ног соперника.

1' Звучит стартовый свисток! Матч начался.

0' Напомним, что «Арсенал» шесть матчей подряд не выигрывал. Надеемся, что в этой игре неприятная серия прервется.

0' Представляем составы команд на матч. Отметим, что в воротах оружейников сегодня дебютирует Егор Шамов! Пожелаем ему удачи. Кстати, на замене у «Арсенала» сегодня аж два голкипера.

0' Смотрим, как наши футболисты приехали на грозненский стадион. Небольшой фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

0' Статистика личных встреч. «Арсенал» и «Ахмат» встречались в РПЛ восемь раз. По три победы добыла каждая команда, дважды была зафиксирована ничья.

0' Несколько слов о матче молодежных команд. Эта игра выдалась оочень жаркой. Под конец первого тайма на поле началась серьезная потасовка, по итогам которой три игрока получили по красной карточке. Также в поединке арбитр показал 10 желтых! В общем в таком непростом матче оружейники победили со счетом 3:1.

0' Добрый день, болельщики! Сегодня тульский «Арсенал» сыграет против грозненского «Ахмата» на выезде. Кто победит в матче? Узнаем совсем скоро. Болеем за наших вместе с Myslo!