новости
новости
Регистрация
«Ахмат» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

«Ахмат» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

Болеем за тульскую команду вместе с Myslo! Внимание: трансляция обновляется.

15' МОМЕНТ! Горбатенко издалека мощно прострелил и попал в перекладину, мяч отлетел в штрафную, где первым на приеме оказался Тудорие. Удар румына получился неточным — мяч пролетел рядом со штангой.

12' Пас Беляева перехватил Бериша, скинул мяч на забегавшего в штрафную Понсе. Сбили игрока «Ахмата», однако арбитр нарушения не увидел.

10' Кирилл Комбаров получил небольшую травму в стычке с Гиголаевым. Нашему капитану оказали помощь на поле. Кирилл вернулся в игру.

10' Тудорие оказался в офсайде после передачи от партнера по команде.

8' Беляев не дал Берише прорваться слишком далеко к штрафной «Арсенала».

7' Ломовицкий поборолся на фланге за мяч с 77-м номером «Ахмата» — Бериша выбил мяч за линию.

2' Уже первый опасный момент! Роши убежал от наших защитников и залетел в штрафную. Шахов неплохо сыграл на выходе, забрав мяч из-под ног соперника.

1' Звучит стартовый свисток! Матч начался.

0' Напомним, что «Арсенал» шесть матчей подряд не выигрывал. Надеемся, что в этой игре неприятная серия прервется.

0' Представляем составы команд на матч. Отметим, что в воротах оружейников сегодня дебютирует Егор Шамов! Пожелаем ему удачи. Кстати, на замене у «Арсенала» сегодня аж два голкипера.

0' Смотрим, как наши футболисты приехали на грозненский стадион. Небольшой фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

Галерея
"Ахмат" - "Арсенал": 26.10, Фото: 1
"Ахмат" - "Арсенал": 26.10, Фото: 2
"Ахмат" - "Арсенал": 26.10, Фото: 3
"Ахмат" - "Арсенал": 26.10, Фото: 4
"Ахмат" - "Арсенал": 26.10, Фото: 5
"Ахмат" - "Арсенал": 26.10, Фото: 6
"Ахмат" - "Арсенал": 26.10, Фото: 7
"Ахмат" - "Арсенал": 26.10, Фото: 8
"Ахмат" - "Арсенал": 26.10, Фото: 9
показать все фотографии

0' Статистика личных встреч. «Арсенал» и «Ахмат» встречались в РПЛ восемь раз. По три победы добыла каждая команда, дважды была зафиксирована ничья.

0' Несколько слов о матче молодежных команд. Эта игра выдалась оочень жаркой. Под конец первого тайма на поле началась серьезная потасовка, по итогам которой три игрока получили по красной карточке. Также в поединке арбитр показал 10 желтых! В общем в таком непростом матче оружейники победили со счетом 3:1.

0' Добрый день, болельщики! Сегодня тульский «Арсенал» сыграет против грозненского «Ахмата» на выезде. Кто победит в матче? Узнаем совсем скоро. Болеем за наших вместе с Myslo!

Сюжет: Арсенал
Виктор Альварес: о системе ВАР, тульских маршрутках и матче «Арсенал» – «Эспаньол»
Люди / Интервью
Виктор Альварес: о системе ВАР, тульских маршрутках и матче «Арсенал» – «Эспаньол»
сегодня, в 10:08, 5 428 3
ФК «Сочи» оштрафован за семь желтых карточек в матче с «Арсеналом»
Спорт
ФК «Сочи» оштрафован за семь желтых карточек в матче с «Арсеналом»
24 октября, в 20:00, 4 2567 1
В Туле юные футболисты сыграли в турнире, посвященном юбилею вратаря Льва Яшина
Спорт
В Туле юные футболисты сыграли в турнире, посвященном юбилею вратаря Льва Яшина
24 октября, в 15:00, 6 2299 3
Аналитика матча «Арсенал» – «Сочи»: огненное шоу и незабитые пенальти
Спорт
Аналитика матча «Арсенал» – «Сочи»: огненное шоу и незабитые пенальти
21 октября, в 11:21, 28 7184 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 16:32 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналАхмат - Арсеналтекстовая трансляция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Айтишником может стать каждый! В Туле впервые прошла конференция для начинающих IT-специалистов
Айтишником может стать каждый! В Туле впервые прошла конференция для начинающих IT-специалистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.