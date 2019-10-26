В тульском ресторане «Гости» пройдет вечеринка в честь Хэллоуина
Гостей ожидает страшно интересная шоу-программа, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона.
А за самый оригинальный костюм вас ждет главный приз от спонсоров!
Для посетителей действует две категории билетов:
- Стандартный — в него включены напитки и закуски от ресторана и шоу программа
- VIP — больше напитков, лучшие места, закуски, шоу программа, сюрпризы и подарки от спонсоров.
Вечеринка пройдет 31 октября в ресторане «Гости» — Тула, ул. Лейтейзена, 18. Начало в 20.00. Возрастное ограничение — 18+.
Купить билет онлайн можно, нажав на кнопку ниже.
Также приобрести билеты можно в любой точке продаж Myslo-кассы по адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
Другие статьи по темам
Место