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В тульском ресторане «Гости» пройдет вечеринка в честь Хэллоуина

В тульском ресторане «Гости» пройдет вечеринка в честь Хэллоуина

Гостей ожидает страшно интересная шоу-программа, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона.

А за самый оригинальный костюм вас ждет главный приз от спонсоров!

Для посетителей действует две категории билетов:

  • Стандартный — в него включены напитки и закуски от ресторана и шоу программа
  • VIP — больше напитков, лучшие места, закуски, шоу программа, сюрпризы и подарки от спонсоров.

Вечеринка пройдет 31 октября в ресторане «Гости» — Тула, ул. Лейтейзена, 18. Начало в 20.00. Возрастное ограничение — 18+.

Купить билет онлайн можно, нажав на кнопку ниже.

Купить билет

Также приобрести билеты можно в любой точке продаж Myslo-кассы по адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

 

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