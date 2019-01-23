В Тульской области растят будущих звезд фигурного катания

Фото Алексея Пирязева.

В Минске стартовал чемпионат Европы по одному из самых красивых видов спорта. Тульских фигуристов пока в составе сборной России нет. Но ребята к этому стремятся.

Корреспонденты Myslo посетили тренировку наших спортсменов и увидели, как они готовятся к очередным соревнованиям.

Фигурное катание – безумно красивый вид спорта. Чтобы стать фигуристом, нужно упорно работать над собой, буквально днями и ночами пропадая на тренировках, любить свое дело и не бояться ставить перед собой высокие спортивные цели. В России фигурное катание на высоте: наши фигуристки уже в юном возрасте достигают больших успехов. Например, Женя Медведева или Алина Загитова – их имена прогремели на весь мир!

Насколько реально повторить их успех девочкам из регионов? Как вообще в Тульской области обстоит дело с фигурным катанием?

Этот вид спорта в нашем регионе сейчас активно развивается. Спортсмены тренируются в Ледовых дворцах Тулы, Новомосковска и Алексина. Ирина Юрьевна Назарова, президент Тульской областной федерации катания на коньках:

Ирина Назарова – В Туле мы делали первые шаги в 2003 году. Тогда спортсмены занимались на открытом катке в Заречье у Валерия Прусова. Но, к сожалению, ни весной, ни летом там не позанимаешься. Как только построились Ледовые дворцы, мы туда перебрались.

По словам Ирины Юрьевны, достичь серьезных результатов в фигурном катании невероятно трудно – большая конкуренция. К слову, выполнить норматив мастера спорта фигуристам также безумно сложно – слишком высокая планка. Возможно, потому, что российские спортсмены в этом виде спорта занимают лидирующие позиции в мире, и уровень этот понизить нельзя.

В 2018 году Тульская федерация решила серьезно развивать синхронное катание. В Новомосковске при ДЮСШ «Виктория» была создана команда «Танаис». Уже в декабре девчонки выполнили первый спортивный разряд!

Планируется, что и в Туле в скором будущем появится такая команда.

Также активно развиваются одиночное и парное катание. Правда, мальчиков пока не так много, всего четверо.

– Наверное, мальчишкам это не так интересно, как хоккей, – игра азартная, эмоциональная. Фигурное катание кажется ребятам скучным, но только до тех пор, пока у них не начнет всё получаться, – уверена Ирина Юрьевна.

Самые сложные трюки, которые сейчас исполняют тульские фигуристы, – тройные прыжки.

Чтобы выполнять более серьезные элементы, развиваться, одного таланта или упорства спортсменов мало, нужно хорошее техническое оснащение.

Например, лонжи или тренажер Мишина.

Пока в Тульской области такого нет, оборудование слишком дорогое. До мастера спорта в районных городках дойти сложно, перспективных детей в основном забирают московские или питерские тренеры. Правда, не каждый родитель решится бросить всё и переехать со своим ребенком в другой город, чтобы помочь юному спортсмену в осуществлении мечты.

Владимир Измагилов, тренер детской спортивной школы по фигурному катанию «Виктория», старший тренер сборной Тульской области:

Владимир Измагилов – У нас занимаются талантливые ребята. Помимо одиночного и парного катания мы стараемся развивать новое для нас направление – синхронное. Думаю, что из того, что мы хотели, пока получилось 50%. Делая наборы малышей, стараюсь взять как можно больше мальчиков. Вообще я не сторонник слишком раннего начала занятий спортом. Дети рано начинают, рано заканчивают, у них не выдерживает психика. Считаю, что самое сложное в спорте – психологические нагрузки. На восстановление порой уходят месяцы и даже годы. Родители хотят сразу сделать из своих детей звезд, форсируют подготовку. Но всё должно развиваться планомерно. Мы, тренеры, не должны навредить здоровью спортсмена. Сейчас наши воспитанники готовятся к соревнованиям, которые состоятся в Алексине: 26-30 января пройдет первенство России среди фигуристов младшего возраста, а 12-15 февраля – среди старшего. Мы хозяева турнира, поэтому организация также на нас.

Наши юные звездочки мечтают попасть в сборную России, но понимают, что для этого нужно упорно работать.

Валерия Атрохова, 11 лет:

– Я занимаюсь фигурным катанием семь лет. Когда по-строился Ледовый дворец в Новомосковске, папа привел меня на массовые катания, и мне очень понравилось. Интересно изучать новые прыжки, люблю кататься на коньках. Самый трудный трюк, который я выполняю, – двойные прыжки. Сейчас я начала изучать тройные. В будущем хочу остаться в спорте. В сборной России очень сильные девочки. Когда они выступают, я смотрю на них и пытаюсь научиться делать элементы так же, как они. Мой кумир – Алёна Косторная. Мне очень нравится ее артистизм, то, как она катается. Мне кажется, что она своей программой может передать то, чего не могут передать другие.

Анастасия Родионова, 12 лет: – Занимаюсь этим видом спорта шестой год. Я живу недалеко от Ледового дворца, когда гуляла с родителями, наблюдала, как он строится. Мечтала, что буду здесь тренироваться. Фигурное катание люблю за красоту, грацию и артистизм. Чтобы хорошо откатать программу, нужно прочувствовать ее. Мне очень нравятся Евгений Плющенко, Алина Загитова. Чтобы быть на них похожей, нужно упорство, стремление добиваться своей цели.

Глеб Чернышов, 15 лет:

– Занимаюсь спортом почти семь лет, родители привели меня сюда. Правда, фигурное катание я полюбил не сразу. Сначала не очень хотел заниматься, а потом, когда появился прогресс и появились достижения, захотелось большего. Около четырех лет я выступаю в паре с Настей Родионовой. Мы с ней выполняем сложные поддержки, доверяем друг другу. В будущем мечтаю кататься в паре в сборной России!