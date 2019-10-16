новости
новости
Регистрация
На домашнем матче «Арсенала» используют систему ВАР
Фото: ТАСС

На домашнем матче «Арсенала» используют систему ВАР

Встречу канониров с клубом «Сочи» рассудит Виталий Мешков.

На матч «Арсенал» – «Сочи», который состоится 20 октября в Туле, назначена судейская бригада. Судья – Виталий Мешков из Дмитрова, ассистировать ему будут москвич Николай Еремин и Адлан Хатуев из Грозного.

Резервный судья – калужанин Евгений Кукуляк. ВАР – Алексей Сухой (Люберцы), АВАР – Алексей Матюнин (Москва), инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

Напомним, матч начнётся в 16.30, информация о билетах – здесь.

Сюжет: Арсенал
Тульский «Арсенал» проведет зимние сборы в Турции
Спорт
Тульский «Арсенал» проведет зимние сборы в Турции
вчера, в 16:47, 16 1051 2
Билеты на матч «Арсенал» — «Сочи» можно купить с 14 октября
Спорт
Билеты на матч «Арсенал» — «Сочи» можно купить с 14 октября
14 октября, в 12:25, 8 908 2
13 октября «Арсенал» сыграет с командой из Латвии
Спорт
13 октября «Арсенал» сыграет с командой из Латвии
13 октября, в 10:18, 8 1398 4
Аналитика: «Арсенал» – «Локомотив» – игра неплохая, результаты так себе
Спорт
Аналитика: «Арсенал» – «Локомотив» – игра неплохая, результаты так себе
7 октября, в 11:45, 24 4275 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:37 +1
Другие статьи по темам
Событие
домашний матч Арсеналаматч Арсенал - Сочитульский футболтульский Арсеналсистема ВАР
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пропавшая пять дней назад тулячка найдена живой
Пропавшая пять дней назад тулячка найдена живой
В Богородицке рядом с магазином пасётся верблюд
В Богородицке рядом с магазином пасётся верблюд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.