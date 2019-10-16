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На домашнем матче «Арсенала» используют систему ВАР
Встречу канониров с клубом «Сочи» рассудит Виталий Мешков.
На матч «Арсенал» – «Сочи», который состоится 20 октября в Туле, назначена судейская бригада. Судья – Виталий Мешков из Дмитрова, ассистировать ему будут москвич Николай Еремин и Адлан Хатуев из Грозного.
Резервный судья – калужанин Евгений Кукуляк. ВАР – Алексей Сухой (Люберцы), АВАР – Алексей Матюнин (Москва), инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
Напомним, матч начнётся в 16.30, информация о билетах – здесь.
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