На домашнем матче «Арсенала» используют систему ВАР

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На матч «Арсенал» – «Сочи», который состоится 20 октября в Туле, назначена судейская бригада. Судья – Виталий Мешков из Дмитрова, ассистировать ему будут москвич Николай Еремин и Адлан Хатуев из Грозного.

Резервный судья – калужанин Евгений Кукуляк. ВАР – Алексей Сухой (Люберцы), АВАР – Алексей Матюнин (Москва), инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).