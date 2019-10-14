Билеты на матч «Арсенал» — «Сочи» можно купить с 14 октября

В Туле 14 октября стартует продажа билетов на матч 13-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Сочи». Игра состоится 20 октября в 16.30 на Центральном стадионе.

Время работы касс:

14-19 октября: с 13.00 до 19.00;

20 октября: с 9.00 до 17.15.

Вход активных болельщиков (сектор Север) на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам, которые можно приобрести через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8−953−423−29−60).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 2) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8 (906) 623−20−63, +7 (4872) 57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Отметим, что перед матчем с «Сочи» в фан-зоне у красно-желтого мяча болельщиков ждут веселые конкурсы, розыгрыши, выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», выразительные мимы, аквагрим, забавные эстафеты и мини-футбол.