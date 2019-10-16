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В Богородицке рядом с магазином пасётся верблюд
Фото: vk.com/svslv

В Богородицке рядом с магазином пасётся верблюд

Корабль пустыни прибыл в райцентр вместе с зоопарком.

Жители Богородицка обнаружили возле одного из магазинов на ул. Ленина верблюда – корабль пустыни «пришвартовался» прямо на газоне. По словам очевидцев, животное вполне безобидно и щиплет редкую осеннюю траву, не обращая внимания на окружающих.

Жители райцентра предполагают, что животное прибыло в Богородицк вместе с передвижным зоопарком, который расположился неподалёку. Напомним, неделю назад ещё один обитатель зоопарка переполошил жителей Венёва – на поводке у мужчины по городу разгуливал медведь.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:05 +6
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Тульская областьБогородицк

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