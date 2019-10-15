Назначен новый тренер сборной Тульской области по боксу

Фото Федерации бокса Тульской области.

Им стал воронежец Артем Емельянов.

В структуре Федерации бокса Тульской области произошли кадровые изменения. Главным тренером сборных команд региона назначен тренер высшей категории Артём Николаевич Емельянов.

Как сообщает пресс-служба Федерации, на посту главного тренера он сменил Василия Сергеевича Панфёрова, который, в свою очередь, теперь будет работать с юношеской сборной Тульской области 15−16 лет.

из досье myslo

Артем Емельянов родился 17 января 1992 года.

Окончил Воронежский государственный институт физической культуры.

С 2006 года — член сборной России по боксу.

Спортивные достижения: