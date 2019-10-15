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Назначен новый тренер сборной Тульской области по боксу
Фото Федерации бокса Тульской области.

Назначен новый тренер сборной Тульской области по боксу

Им стал воронежец Артем Емельянов.

В структуре Федерации бокса Тульской области произошли кадровые изменения. Главным тренером сборных команд региона назначен тренер высшей категории Артём Николаевич Емельянов.

Как сообщает пресс-служба Федерации, на посту главного тренера он сменил Василия Сергеевича Панфёрова, который, в свою очередь, теперь будет работать с юношеской сборной Тульской области 15−16 лет.

из досье myslo

Артем Емельянов родился 17 января 1992 года.

Окончил Воронежский государственный институт физической культуры.

С 2006 года — член сборной России по боксу.

Спортивные достижения:

  • мастер спорта России по боксу;
  • победитель первенства России (2006, 2008, 2009 гг.);
  • серебряный призер летней Спартакиады учащихся России (2007 г.);
  • победитель Кубка России (2009);
  • победитель международных турниров: турнир им. Э. Алиева в Баку (2008г.), турнир в Сербии (2009г.), матчевая встреча «Россия — Куба» (Гавана 2009, 2010 гг.).
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:40 +4
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