Фото Федерации бокса Тульской области.
Назначен новый тренер сборной Тульской области по боксу
Им стал воронежец Артем Емельянов.
В структуре Федерации бокса Тульской области произошли кадровые изменения. Главным тренером сборных команд региона назначен тренер высшей категории Артём Николаевич Емельянов.
Как сообщает пресс-служба Федерации, на посту главного тренера он сменил Василия Сергеевича Панфёрова, который, в свою очередь, теперь будет работать с юношеской сборной Тульской области 15−16 лет.
из досье myslo
Артем Емельянов родился 17 января 1992 года.
Окончил Воронежский государственный институт физической культуры.
С 2006 года — член сборной России по боксу.
Спортивные достижения:
- мастер спорта России по боксу;
- победитель первенства России (2006, 2008, 2009 гг.);
- серебряный призер летней Спартакиады учащихся России (2007 г.);
- победитель Кубка России (2009);
- победитель международных турниров: турнир им. Э. Алиева в Баку (2008г.), турнир в Сербии (2009г.), матчевая встреча «Россия — Куба» (Гавана 2009, 2010 гг.).
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