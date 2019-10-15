Где в Туле отключат свет 16 октября
О плановых отключениях электроэнергии сообщают «Тулгорэлектросети».
16 октября электроэнергию планово отключат по следующим адресам.
С 9.00 до 16.00:
- ул. К. Маркса, 5, 3-б, 3-а, 5-а, 3, 1, 55-а, 2-а;
- ул. Осташева, 6;
- Демидовская пл., 14-б, 2, 4, 6;
- Пролетарская Набережная, 47, 49, 51, 51-а.
С 9.00 до 17.00:
- ул. Мира, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 17-б, 19-а28-48 (чётн.);
- ул. Оружейная, 2-22 (чётн.), 1-в, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г;
- пер. Танковый, 1-12;
- пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.), 22-а;
- пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.), 4-а;
- ул. Тульского Рабочего полка, 104, 102-б, 102-а;
- ул. Белкина, 1-а, 1-б;
- п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22; ул. Д. Бедного, 5-20, 21-б, 27, 28; ул. Жуковского, 5-11; ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.); ул. Никитина, 5-37, 19-а; ул. Чехова, 25-32, 32-а, 21; ул. Л. Толстого, 8, 10, 64; ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.); ул. Чернышевского, 3-18; ул. Белинского, 2-14 (чётн.);
- п. 2-й Западный: ул. Маяковкого, 21, 40-а, 23, 22-48 (чётн.), 52; ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.), 45, 51, 53, 6-а/1; 1-а, 6-а
- ул. Жореса, 11-43 (нечётн.), 14-46 (чётн.), 25-а;
- ул. Томпа, 2-42 (чётн.), 3-45 (нечётн.);
- ул. 2-я Хомутовка, 23-31 (нечётн.), 16-26 (чётн.), 23-а, 23-б, 23-в, 25-а, 25-б, 25-в;
- ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23;
- ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.);
- ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.);
- ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.);
- ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.);
- ул. Краснодонцев, 38-59;
- 13-й пр., 24-30; 16-й пр., 1-18; 17-й пр., 1-18; 18-й пр., 3-17 (нечётн.); ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.); ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.)
- п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 53-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.); пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б.
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