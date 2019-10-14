«Тулица» добыла три победы подряд в чемпионате России

Волейболистки «Тулицы» добыли три победы подряд в первом туре чемпионата России. Все матчи состоялись в Туле. Наша команда обыграла «Динамо-Казань-УОР» (3:0), «ЮЗГУ-Атом» (3:0) и «Уфимочку-УГНТУ» в пятисетовом поединке (3:2). Игра с соперницами из Уфы стала ключевой.

Тренер «Тулицы» Александр Перепелкин отметил в интервью клубной пресс-службе:

Александр Перепелкин – Отличная игра, думаю, для болельщиков особенно. Считаю, что «Уфимочка» очень хорошо играла. Мы в принципе были готовы к этому в психологическом плане. Посмотрели все их игры. Они потрясающе играли на Кубке России с командами Суперлиги. Нас немного расслабило легкое начало, потом девчонки из Уфы стали хорошо играть, тренер сделал определенные замены, они сработали. Нам очень тяжело было перестроиться. Но всё-таки пятая партия за нами.

Александр Николаевич поблагодарил тульских болельщиков за жаркую поддержку.

– Жаль, что мы играли в Туле первый и последний раз в этом году. В январе 2020 года, надеюсь, мы увидим больше болельщиков.

Напомним, что в этом сезоне серьезно изменился формат чемпионата России по волейболу. Из-за этого команды редко будут играть домашние матчи, в основном, проводя игры на выезде. «Тулица» выступала против такого изменения.

Отметим, что после матча с «Уфимочкой» в раздевалке тульской команды выбрали лучшего «бойца». Халат и бойцовские перчатки из рук Ольги Шукайло получила доигровщица Светлана Суховеркова.

Следующий тур чемпионата для «Тулицы» пройдет в Волгодонске Ростовской области с 14 по 17 ноября. Наша команда дважды сыграет с местным ВК «Импульс» и с ВК «Липецк».