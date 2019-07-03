«Тулица» выступила против нового формата чемпионата Высшей лиги «А»

Фото из архива Myslo.

Клуб уверен, что из-за этого больше всего пострадают болельщики.

«Тулица» выступила против нового формата чемпионата по волейболу в Высшей лиге «А». Федерация предложила обновленную схему на предстоящий сезон, однако 9 клубов из 12 отнеслись к этому крайне негативно.

Директор ВК «Тулица» Валерий Московский рассказал Myslo, в чем минусы предложенного формата чемпионата.

Валерий Московский – Федерация предлагает туровую систему. Она предусматривает разбивку команд на пары, с турами один раз в месяц. То есть команды будут играть между собой по два матча, четыре игры подряд. Это предварительный этап, после которого будет полуфинал и финал. Федерация аргументирует это тем, что прошлое расписание предполагало большое количество игр и разъездов, и у команд оставалось мало времени для тренировок. В итоге из Высшей лиги «А» ни один игрок не оказался в составе сборной России, а все мы знаем, что команда в Лиге наций плохо выступила и заняла 14-е место… Мы категорически не приветствуем такой формат!

Прежде всего, от этого пострадает зритель, ведь он не будет видеть команду на домашней арене.

В лучшем случае, волейболистки проведут в родном городе два тура, в худшем — один. Это просто катастрофа!

Федерация говорит, что в 2020 году будет Олимпиада и нужно максимально рано начать к ней готовиться. Предполагается завершить чемпионат уже 12 апреля.

Предложенная схема оптимальна для молодежных команд, ведь она больше предполагает тренировочный процесс. Но наша задача, в первую очередь, – привлечение людей к волейболу, спорту. Любое спортивное мероприятие — это целое шоу. Зритель должен видеть эмоции волейболисток и тренеров на площадке. А так у него будет возможность лишь дважды в год смотреть на команду.

По словам Валерия Московского, интерес к волейболу за последние несколько лет сильно возрос. Так, в Туле всё больше зрителей приходят на матчи «Тулицы». А с момента, как возродилась команда, увеличилось число юных волейболисток, которые приходят заниматься в ДЮСШ.

– Еще один аргумент в пользу новой схемы от Федерации: снижение финансовой нагрузки из-за уменьшения количества выездов. Но выгода от этого весьма условная. Увеличится время пребывания в другом городе. Например, во Владивостоке цены на гостиницы космические, да и перелет дорогой. Да, может, мы и сэкономим немного, но при этом потеряем зрителей и спонсоров!

Печально, что волейбольные клубы являются заложниками решения Федерации, мы почти ничего не решаем, свое мнение мы говорили заранее.

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин также негативно высказывается по поводу предложенной схемы чемпионата:

Александр Перепелкин – Играть четыре матча подряд для игроков — это безумная нагрузка и травмоопасно. После игр нужно больше восстанавливаться, возможно, целую неделю. И когда же нам тренироваться? Прежде всего, аргумент Федерации волейбола — это повышение эффективности тренировочного процесса и моделирования международных соревнований. Но за последние семь лет только два игрока привлекались в состав национальной сборной — Александра Иванова и Ксения Кравченко. Ни одна сильнейшая лига не использует туровую систему, особенно во вторых дивизионах.

Самый важный пункт, который невозможен при малом количестве игр, – это воспитание характера и бойцовских качеств, полной самоотдачи. Ни одна тренировка никогда не заменит игру с ее нервно-психологическим и физическим напряжением.

Мы часто слышим про настрой спортсменов на матч. Бесспорно, на тренировку тоже нужно настраиваться. Но игра — это наивысшая точка каждой команды и каждого спортсмена. Подготовка должна вестись к конкретному сопернику.

Все лучшие лиги играют по 70−100 игр за сезон, именно они в итоге и доминируют на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Например, в США представители студенческого спорта играют порядка 200 матчей за сезон и становятся сильнейшими. А нам предлагают уменьшить количество игр…

Также непонятно, почему Высшая лига начинает играть так поздно и заканчивает чемпионат так рано. Надо начинать в сентябре и заканчивать в конце мая.

Спорт давно вышел за рамки девиза «Быстрее, выше, сильнее». Сейчас это, в первую очередь, спортивный праздник для болельщиков, где они главные действующие лица.

Когда Федерация волейбола России примет окончательное решение по формату Высшей лиги «А», пока неизвестно. ВК «Тулица» будет отстаивать разъездную схему календаря.