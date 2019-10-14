Житель Новомосковска перечислил мошенникам «из службы безопасности» почти 2,5 млн рублей

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Мужчина был уверен, что спасает свои деньги, но остался ни с чем.

В пятницу, 11 октября, 55-летнему жителю Новомосковска позвонили на мобильный якобы из службы безопасности банка. Назвали по имени-отчеству и сказали, что какие-то злоумышленники пытаются перевести все деньги с его счета на свой.

Якобы новый счет уже создан, и дело осталось за малым, в любую секунду негодяи могут украсть деньги. Чтобы спасти сбережения, мужчина должен действовать быстро: срочно пойти в банк, снять все деньги со счетов и перевести их на новый «зеркальный».

Средств на счетах было много: больше 2,4 миллиона рублей.

Мужчина их долго копил – он занимал хорошую должность на одном из производств города.

Новомосковец побежал в Сбербанк и потребовал там срочно отдать ему все деньги. Менеджеры заподозрили неладное: пытались отговорить его, ссылались на то, что в банке столько наличных попросту нет. Но мужчина был готов к такому повороту.

Мошенники перед походом в банк предупредили, чтобы он не рассказывал никому, зачем на самом деле нужны деньги. «Сотрудники службы безопасности» объяснили: менеджеры банка в деле, они сейчас тоже находятся в разработке, так что будут всячески препятствовать снятию наличных. Наивный мужчина начал требовать свои деньги, говоря, что он покупает квартиру. Когда снять деньги все-таки удалось, мужчина продолжил следовать инструкции и перевел все средства на «зеркальный счет» сервиса Яндекс.Деньги.

То, что он больше никогда не увидит свои кровные, обманутый мужчина осознал только спустя несколько часов, когда поведал историю сыну. Молодой человек сразу понял в чем дело и привел отца писать заявление в полицию.

Перехватить деньги на счету уже не удалось.

Руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев:

Андрей Ярцев – Полиция проводит мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося. Мы просим граждан быть предельно внимательными при общении с незнакомыми людьми, звонящими по телефону. Напоминаем: банковским работникам запрещено осведомляться о реквизитах карт клиентов. Под такой просьбой, каким бы ни был предлог, скрывается мошенник. Кроме того, полицейские просят граждан быть внимательными при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера или банковские карты. В этом случае также велик риск стать жертвой мошеннических действий.