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В Туле закрывается рок-клуб «М2»: владельцам угрожают расправой

В Туле закрывается рок-клуб «М2»: владельцам угрожают расправой

Основная причина – конфликт руководства клуба с хозяевами занимаемого помещения.

Клуб «М2», который больше десяти лет был одной из самых крупных тульских рок-площадок, прекращает своё существование. Обращение от руководителя клуба Дениса Недорезова опубликовано в официальной группе «ВКонтакте». Причиной такого решения владелец клуба называет конфликт с владельцами помещения – объединения Black Legion:

«Дальнейшая работа клуба невозможна по причине того, что, по моему мнению, поведение некоторых членов MC Black Legion, сложно назвать адекватным, они почему-то стали считать рок-клуб «М2» своей собственностью. Заботясь исключительно о собственном обогащении, «легионеры» диктуют условия, несовместимые с самим понятием «Рок-клуб». 

В своём посте Денис Недорезов пишет, что попытка переехать на новую площадку не увенчалась успехом: владельцам «М2» стали поступать угрозы физической расправы и повреждения оборудования. Вся техническая и организационная команда «М2» продолжит работу в клубе Backstage.

Фоторепортаж с «прощальной» байкерской вечеринки в «М2» смотрите здесь.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:01 +1
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