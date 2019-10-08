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Тульские «художницы» блестяще выступили на турнире «ProГимнастика»
Фото из архива Дины Сафоновой.

Тульские «художницы» блестяще выступили на турнире «ProГимнастика»

В Московской области прошел Открытый классификационный турнир города Люберцы по художественной гимнастике «Первенство ЦХГ «ProГимнастика».

В соревнованиях приняло участие более 350 гимнасток страны. По итогам соревнований спортсменки Центра художественной гимнастики «Династия» показали следующие результаты в своих возрастных категориях:

Полина Тарасова, Дарья Дремина, Илона Ленко заняли первое место. Иванова Александра, Александра Торяник - второе место. Мария Митяева,  Меллиса Тарасова - третье место. Мария Гаврилова стала четвертой.

У обеих групповых команд бронза. Второй юношеский разряд у девушек 2011-2012 г. р. В составе команды: Каролина Калинина, Мария Митяева, Анастасия Ерощева, Анна Храброва, Софья Храброва.

Второй взрослый разряд у девушек 2008-2009 г. р. В составе команды: Лилия Арбузова, Анастасия Овсянникова, Мария Гольдина, Варвара Леонова, Дарья Дремина, Екатерина Харина.

Специальным призом от главной судейской коллегии были отмечены Меллиса Тарасова и Полина Тарасова. С выполнением третьего взрослого разряда в команде поздравили Александру Иванову, второго взрослого разряда - Варвару Леонову.

 

Гимнастки тренируются по руководством Д. В. Сафоновой, А. Ю. Груздевой, М. В. Зайцевой.

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Автор: Лариса Тимофеева
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