Бойцы тульского СОБРа провели показательные выступления для школьников

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В честь профессионального праздника силовики организовали день открытых дверей.

Ежегодно 8 октября отмечается День специальных отрядов быстрого реагирования войск Росгвардии. Сотрудники СОБРа провели для кадетов юридического колледжа и учащихся центра образования № 1 день открытых дверей.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Тульской области Олег Петрик, председатель Региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка Тульской области, ветераны специальных подразделений и личный состав. Они возложили цветы к воинскому мемориалу и почтили память погибших бойцов минутой молчания.

На специальных площадках школьникам показали современные образцы вооружения и техники, применяемые при выполнении служебно-боевых задач, рассказали об их тактико-технических характеристиках и боевых возможностях. На плацу офицеры СОБРа продемонстрировали приёмы самообороны.

Кроме того, школьникам и кадетам продемонстрировали фильм об истории Росгвардии, познакомили с задачами спецподразделений и условиями принятия на службу.