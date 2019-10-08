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Бойцы тульского СОБРа провели показательные выступления для школьников
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Бойцы тульского СОБРа провели показательные выступления для школьников

В честь профессионального праздника силовики организовали день открытых дверей.

Ежегодно 8 октября отмечается День специальных отрядов быстрого реагирования войск Росгвардии. Сотрудники СОБРа провели для кадетов юридического колледжа и учащихся центра образования № 1 день открытых дверей.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Тульской области Олег Петрик, председатель Региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка Тульской области, ветераны специальных подразделений и личный состав. Они возложили цветы к воинскому мемориалу и почтили память погибших бойцов минутой молчания.

На специальных площадках школьникам показали современные образцы вооружения и техники, применяемые при выполнении служебно-боевых задач, рассказали об их тактико-технических характеристиках и боевых возможностях. На плацу офицеры СОБРа продемонстрировали приёмы самообороны.

Кроме того, школьникам и кадетам продемонстрировали фильм об истории Росгвардии, познакомили с задачами спецподразделений и условиями принятия на службу.

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День СОБР в Управлении Росгвардии по Тульской области, Фото: 1
День СОБР в Управлении Росгвардии по Тульской области, Фото: 2
День СОБР в Управлении Росгвардии по Тульской области, Фото: 3
День СОБР в Управлении Росгвардии по Тульской области, Фото: 4
День СОБР в Управлении Росгвардии по Тульской области, Фото: 5
День СОБР в Управлении Росгвардии по Тульской области, Фото: 6
День СОБР в Управлении Росгвардии по Тульской области, Фото: 7
День СОБР в Управлении Росгвардии по Тульской области, Фото: 8
День СОБР в Управлении Росгвардии по Тульской области, Фото: 9
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:18 +4
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