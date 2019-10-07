Аналитика: «Арсенал» – «Локомотив» – игра неплохая, результаты так себе

Фото ПФК «Арсенал».

И если еще недавно тульская команда обнадеживающе дышала в спину лидерам, то теперь твердо закрепилась в середняках, откуда и до зоны вылета — рукой подать.

«Локомотив» — «Арсенал» — 2:1 (2:1).

Голы: Эдер (9) — 1:0, Э. Кангва (11) — 1:1, Ал. Миранчук (45, с пенальти) — 2:1.

«Арсенал»: Левашов, Бауэр, Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов, Горбатенко, Ткачёв, Э. Кангва, Ломовицкий (Тудорие, 85), Луценко (Лесовой, 46).

Предупреждены: Игнатьев, Баринов — Левашов, Альварес, Костадинов, Ломовицкий, Григалава.

Судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

6 октября. Москва. «РЖД-Арена».

Эйнштейн был очень сильно прав — все в жизни относительно. Казалось бы, совсем недавно, когда «Арсенал» обыграл дома «Оренбург», под Владимиром Федотовым, главным тренером гостей, уже горела земля и ему срочно искали сменщика — команда безнадежно тонула.

Прошел всего лишь месяц с небольшим, и вот уже «Арсенал» и «Оренбург» — соседи по турнирной таблице, позиции Федотова незыблемы. А отправили в отставку, наоборот, Кононова и Хохлова — тех, в кого верили, и кому накупили футболистов на умопомрачительные суммы, а игры не увидели. У кононовского «Спартака» очков сейчас столько же, сколько у «Арсенала», у «Динамо» Хохлова — еще меньше.

Все это к тому, что турнирная дистанция настолько длинная, что иногда надо уметь проявлять терпение. «Арсенал» своей игрой в последних турах этого заслуживает. Обидно, конечно, проигрывать, пусть даже и лидерам. Пусть даже и на фоне рассуждений, что «Локомотив» только что почти на равных бился с одной из лучших команд мира «Атлетико». А «Арсенал», соответственно, почти на равных играл с командой, которая только что на равных билась с испанцами, потенциальными победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Локомотив» за 0:2 с «Атлетико» даже хвалили, никто не бросил в него камень. Почему тогда после 1:2 от «Локомотива» надо кричать «Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает»? Разве в каком-то из последних матчей нашу команду возили так, что за нее было стыдно? Наоборот, стыдно было за ее богатых соперников, в пользу которых назначали «шестидесятипроцентные» пенальти. Интересно, что по итогам предыдущего тура наши руководители судей разбирали все эпизоды с ВАР, кроме одного — пенальти в ворота «Арсенала» в Краснодаре.

По этому поводу ограничились замечаниями, что неправ Гурам Аджоев-старший, которого в этот момент вообще на поле не было. Он всего лишь высказал после матча сомнение в справедливости наказания. Этого оказалось достаточно, чтобы увести обсуждение нарушения в другую плоскость.

Не обошлось без спорного пенальти и в игре с «Локомотивом». На исходе первого тайма Миранчук, который Алексей, оказался один перед воротами соперника, Левашов успел подкатиться ему в ноги и игрок «Локомотива» упал как подкошенный. По первому впечатлению нарушение не вызывало сомнения. Оценивая в процентах, как это делали после матча в Краснодаре, минимум 99, почти сто.

Потом начали дотошно изучать картинку с разных ракурсов, разглядели, что вроде бы Миранчук намеренно так поставил ногу, чтобы зацепиться за руку вратаря. Ну да, схитрил. Так примерно так же поступило бы подавляющее большинство современных форвардов. А те, кто не зацепились бы — они и не оцениваются на трансферном рынке так, как Миранчук.

Ари неделей раньше, конечно, тоже изображал нарушение и страдания, но, по сравнению с Миранчуком, это выглядело дешевым театром, на который почему-то оказался падок главный судья матча. Можно, конечно, возразить — какой смысл было показывать нарушение, если ворота пустые? Вот только что там в такой динамике успеешь разглядеть — пустые они или нет. Один вот экс-арсеналец тоже недавно думал, что пустые, и два раза попал в одного и того же Чернова на ленточке ворот.

Другое дело, что привозить себе пенальти на последних секундах тайма — как-то не очень профессионально. Обычно именно в это время тренеры призывают к особой бдительности. Не надо наживать себе приключений перед самым уходом в раздевалку. Что интересно, игра-то в этот момент уже и катилась к честной ничьей. Обе команды вдоволь набегались, обменялись дурацкими голами и готовы уже были при ничейном счете отправиться в раздевалку слушать тренеров, как случилось то, что случилось.

Очевидно, что причина эпизода с нарушением больше в потере концентрации игроков тульской команды, ведь ни до этого, ни за все оставшееся время они не позволили сопернику создать у своих ворот ничего подобного.

Дело тут если и в усталости, то скорее психологической.

Слишком много неудач, иногда незаслуженных, накопилось за последнее время — это и тот самый шестидесятипроцентный пенальти от Ари, и необязательный гол Гогуа в домашнем поединке с ЦСКА, и упущенная победа дома с «Уралом». Да мало ли что еще. Наверное, возникло естественное желание спокойно дождаться перерыва при счете, который гостей вполне устраивал. Не будь этой затянувшейся черной полосы, может и в концовке тайма с «Локомотивом» команда выглядела бы пособраннее.

В футболе ведь как и в жизни, чтобы воспрянуть нужны дозы позитива. Может и у нашего экс-тренера Кононова в «Спартаке» ничего с новым составом не получалось по этой причине — он так и не дождался, когда бы его футболисты встряхнулись, почувствовали командный кураж — то, чем как раз отличался кононовский «Арсенал». Результата не было, внешнее давление возрастало, и все диктовала безнадега, с которой тренер не справился.

Пример обратного свойства — Ткачев. Этот сезон начался для него не очень удачно, он совсем был не похож на того игрока, который определял игру команды совсем недавно. Однако последние матчи у него явный ренессанс. Отправной же точкой стал матч в Воронеже, где Ткачев вышел на замену. За проведенное на поле время он успел в своем стиле зарядить мяч в перекладину, удачно приложиться к мячу ударом с дальней дистанции, и потихоньку начал оживать. В игре с «Локомотивом» у него голевая передача и супермомент во втором тайме, когда только мастерство Гильерме спасло хозяев от гола. Причем, в том эпизоде Ткачев ловил мяч, чтобы ударить без обработки, не на коронную левую, а на нерабочую правую. И все равно удар вышел весьма крепким.

Во втором тайме «Арсенал» и вовсе сотворил эпизод для учебников по футбольным правилам. Гильерме выбивал мяч с руки, но Ломовицкий исхитрился обокрасть голкипера сборной России. Он сделал касание, когда мяч был в воздухе, и забил в пустые ворота. На фоне того, что первые два гола родились после ошибок обоих вратарей — Левашов катнул мяч прямо на ногу Смолову, а Гильерме остановился, решив, что Кангва в положении вне игры, этот гол выглядел логическим продолжением начавшейся серии казусов. Однако Сергей Лапочкин взятие ворот не засчитал. И тут все бросились изучать тонкости правил, звонить знакомым судьям или периодически заглядывать за разъяснениями на крупные спортивные порталы, которые сами что есть сил искали экспертов. Оказывается, ситуация произошла настолько редкая, что к ней никто, кроме Лапочкина, оказался не готов. По правилам, в момент, когда голкипер выводит мяч от ворот, мешать ему нельзя.

Эта история, кстати, тоже хорошая иллюстрация того, в каких условиях работают элитные арбитры. Ведь решение надо принимать моментально, без всякого ВАР, на глазах у всей страны. Причем, решение, напрямую влияющее на исход матча, по эпизоду, который случается раз в несколько лет, а то и за всю судейскую карьеру. И обсуждать его также будут всей необъятной Россией. Отметим, что Лапочкин ни разу не сомневался, свистнул тут же. А еще говорят, что у нас судьи неквалифицированные. Когда надо, они все видят и все знают.

Несмотря на поражение, накопленного за лето очкового запаса «Арсеналу» еще хватает для того, чтобы чувствовать себя относительно уверенно. Наступающая двухнедельная пауза поможет, будем надеяться, провести перезагрузку, и следующую часть чемпионата начать со свежими эмоциями. Через две недели играем дома с командой из города, где очень темные ночи и олимпийский стадион «Фишт».