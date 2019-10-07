Алексинцы спасли отощавших алабаев, которых хозяин бросил на привязи: видео
Общественники и волонтёры «Алабай Хелп» помогли вызволить животных. Активисты поделились с Myslo видео спасения собак.
Буквально вчера Myslo рассказал историю двух алабаев, которых хозяин бросил на три месяца на привязи в садовом товариществе Алексинского района.
Алабаев подкармливали местные жители, но собаки всё равно сильно отощали. По словам местных, владелец собак уехал в Москву и забыл о собаках. Местные активисты связались с волонтёрами движения «Алабай Хелп», которые прибыли в Алексин и забрали алабаев, чтобы найти им новый дом.
Алексей Шитиков, алексинский активист:
Алексей Шитиков
– Не знаю, по какой причине хозяин бросил на произвол судьбы несчастных животных, надеюсь, у него есть веские для этого основания. Огромная благодарность неравнодушным соседям, которые кормили несчастных животных, и волонтерам «Алабай Хелп», которые не отказались помочь собакам.
Люди, будьте благоразумны! Не заводите животных, если не в состоянии их содержать, не издевайтесь над ними.