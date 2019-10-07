Алексинцы спасли отощавших алабаев, которых хозяин бросил на привязи: видео

– Не знаю, по какой причине хозяин бросил на произвол судьбы несчастных животных, надеюсь, у него есть веские для этого основания. Огромная благодарность неравнодушным соседям, которые кормили несчастных животных, и волонтерам «Алабай Хелп», которые не отказались помочь собакам.

Люди, будьте благоразумны! Не заводите животных, если не в состоянии их содержать, не издевайтесь над ними.