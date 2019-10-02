Тульские легкоатлеты завоевали 11 медалей на «Шиповке юных»

Наши ребята вошли в тройку сильнейших команд страны.

В Адлере завершились финальные Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди школьников «Шиповка юных». В трех возрастных категориях в турнире приняли участие более 1600 юных легкоатлетов из 55 регионов России.

Спортсмены Тульской области завоевали 11 медалей — семь золотых, три серебряные и одну бронзовую — и вошли в тройку сильнейших команд специализированных спортивных школ страны.

В старшей возрастной группе (14-15 лет) команда юношей СШОР «Легкая атлетика» Тулы в упорнейшей борьбе с результатом 45,50 с одержала победу в эстафетном беге 4×100м. Александр Попов, Александр Синяев, Михаил Шахнюк и Даниил Брыковский на две сотых секунды опередили сборную Красноярска. Бронза — у юношей Татарстана.

Команда девушек Тулы в этой же дисциплине заняла второе место, уступив спортсменкам Центра олимпийской подготовки Краснодара всего 0,3 с.

Серебряную медаль в метании снаряда с результатом 60 м 65 см завоевала тулячка Валерия Чурикова.