Питомцы тульского экзотариума сыграли в спектакле «Маугли»

Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

Билеты на необычную премьеру зрители раскупили за три дня.

В Тульском экзотариуме «скрестили» театр и зоопарк – 1 октября в декорациях музея живой природы прошел спектакль «Маугли» подготовленный театрально-концертным центром «Эрмитаж».

На премьерный показ смогли попасть пятьдесят счастливчиков, успевших приобрести билеты, которые разлетелись за три дня! Изюминкой постановки стали животные, ставшие на время постановки полноценными артистами – в спектакле были задействованы смеющаяся горлица, обыкновенный удав, азиатский дикобраз Чарли.

Вместе с талантливыми актерами питомца экзотариума создали для зрителей чудесную атмосферу ожившей сказки о победе добра над злом с традиционными танцами в индийских национальных костюмах.

Герои спектакля совместно со зрителями разгадали коварные планы короля джунглей Шерхана, а Маугли смог вернуться к людям. Первый показ прошёл успешно – не исключено, что сотрудничество культурных учреждений на этом не закончится и в ближайшее время туляки увидят новые постановки необычного «зоотеатра».