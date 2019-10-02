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В Ясногорском районе охотник выстрелил себе в пятку
Фото: ytimg.com

В Ясногорском районе охотник выстрелил себе в пятку

Пострадавшему пришлось обращаться в больницу.

Как стало известно Myslo, накануне в Ясногорскую районную больницу обратился 57-летний мужчина с огнестрельным ранением правой пятки.
 
В ходе выяснения обстоятельств пострадавший рассказал медикам и полицейским, что он сам причинил себе травму выстрелом из зарегистрированного охотничьего ружья. В момент несчастного случая мужчина находился в лесу рядом с деревней Милино.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:23 +8
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Место
Тульская областьЯсногорский район

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