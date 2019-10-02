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В Ясногорском районе охотник выстрелил себе в пятку
Пострадавшему пришлось обращаться в больницу.
Как стало известно Myslo, накануне в Ясногорскую районную больницу обратился 57-летний мужчина с огнестрельным ранением правой пятки.
В ходе выяснения обстоятельств пострадавший рассказал медикам и полицейским, что он сам причинил себе травму выстрелом из зарегистрированного охотничьего ружья. В момент несчастного случая мужчина находился в лесу рядом с деревней Милино.
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