В Ясногорском районе охотник выстрелил себе в пятку

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Как стало известно Myslo, накануне в Ясногорскую районную больницу обратился 57-летний мужчина с огнестрельным ранением правой пятки.

В ходе выяснения обстоятельств пострадавший рассказал медикам и полицейским, что он сам причинил себе травму выстрелом из зарегистрированного охотничьего ружья. В момент несчастного случая мужчина находился в лесу рядом с деревней Милино.