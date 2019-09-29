Президент «Арсенала» о судействе в матче с «Краснодаром»: «Момент с пенальти просто смешной»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен судейством в матче оружейников с «Краснодаром». Он весьма резко высказался в интервью клубной пресс-службе:

– Честно говоря, когда узнал, что на матче будет задействован VAR, я обрадовался. В матче между «Локомотивом» и «Зенитом» гол отменили, всё по закону. Сегодня [матч «Краснодар — «Арсенал» состоялся 29 сентября] были какие-то двойные стандарты.

Момент с пенальти просто смешной. Необходимо определиться с трактовкой эпизодов, сколько раз можно посмотреть VAR.

Судьям в ухо говорят, только тогда бегут и смотрят. А страдает вся область. Не надо ничего выдумывать.

В конце матча судья побежал и поменял жёлтую карточку на красную. Почему не сделать этого в моменте с пенальти? Костадинов чисто мяч отобрал — накладка, ну тогда пересмотри эпизод. Если ты не уверен, то попроси посмотреть эпизод. Может, наверху тоже сидят такие же, как этот судья.

Наш футбол страдает — так нельзя. В прошлом году прошёл чемпионат мира — сказка. Всё сработало великолепно. Хотели поднять российский футбол, а получается наоборот. А ещё Костадинову разбили нос в кровь. Почему об этом молчат?

Напомним, «Арсенал» уступил «Краснодару» со счетом 0:2. Первый гол хозяева забили с пенальти. Вот этот эпизод:

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