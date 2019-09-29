новости
новости
Регистрация
Президент «Арсенала» о судействе в матче с «Краснодаром»: «Момент с пенальти просто смешной»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Президент «Арсенала» о судействе в матче с «Краснодаром»: «Момент с пенальти просто смешной»

По мнению Гурама Аджоева, в игре «были какие-то двойные стандарты».

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен судейством в матче оружейников с «Краснодаром». Он весьма резко высказался в интервью клубной пресс-службе:

– Честно говоря, когда узнал, что на матче будет задействован VAR, я обрадовался. В матче между «Локомотивом» и «Зенитом» гол отменили, всё по закону. Сегодня [матч «Краснодар — «Арсенал» состоялся 29 сентября] были какие-то двойные стандарты.

Момент с пенальти просто смешной. Необходимо определиться с трактовкой эпизодов, сколько раз можно посмотреть VAR.

Судьям в ухо говорят, только тогда бегут и смотрят. А страдает вся область. Не надо ничего выдумывать.

В конце матча судья побежал и поменял жёлтую карточку на красную. Почему не сделать этого в моменте с пенальти? Костадинов чисто мяч отобрал — накладка, ну тогда пересмотри эпизод. Если ты не уверен, то попроси посмотреть эпизод. Может, наверху тоже сидят такие же, как этот судья.

Наш футбол страдает — так нельзя. В прошлом году прошёл чемпионат мира — сказка. Всё сработало великолепно. Хотели поднять российский футбол, а получается наоборот. А ещё Костадинову разбили нос в кровь. Почему об этом молчат?

Напомним, «Арсенал» уступил «Краснодару» со счетом 0:2. Первый гол хозяева забили с пенальти. Вот этот эпизод:

Опрос

Как считаете, справедливо ли судья назначил пенальти?

Сюжет: Арсенал
«Краснодар» всухую обыграл «Арсенал» — 2:0
Спорт
«Краснодар» всухую обыграл «Арсенал» — 2:0
вчера, в 20:58, 120 3544 5
Экс-тренер «Арсенала» Олег Кононов попросил об отставке руководство «Спартака»
Спорт
Экс-тренер «Арсенала» Олег Кононов попросил об отставке руководство «Спартака»
вчера, в 19:59, 45 1678 5
В 1/8 Кубке России «Арсенал» сыграет с «Уралом» на выезде
Спорт
В 1/8 Кубке России «Арсенал» сыграет с «Уралом» на выезде
27 сентября, в 15:44, 7 1233 2
«Арсенал» – «Факел»: привет из девяностых
Спорт
«Арсенал» – «Факел»: привет из девяностых
26 сентября, в 09:39, 23 4162 3
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 07:30 0
Другие статьи по темам
Люди
Гурам Аджоев
Место
Тула
Прочее
АрсеналКраснодар Арсеналфутболпенальти

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Автоклассный тест-драйв в Новомосковске
Автоклассный тест-драйв в Новомосковске
Какая погода ждет туляков 30 сентября
Какая погода ждет туляков 30 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.