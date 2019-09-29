Какая погода ждет туляков 30 сентября

Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

30 сентября в Туле и области будет облачно.

Синоптики прогнозируют дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — до 5 мм за сутки).

Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков – 5000 м.