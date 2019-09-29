Какая погода ждет туляков 30 сентября
Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
30 сентября в Туле и области будет облачно.
Синоптики прогнозируют дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — до 5 мм за сутки).
Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15.
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков – 5000 м.
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