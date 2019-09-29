«Краснодар» — «Арсенал»: текстовая трансляция матча — 2:0

80' ТКАЧЕВ! Мощнейший удар Сергея пришелся на штангу, а на добивании футболисту не удалось пробить точно по воротам.

78' Штрафной для оружейников. Григалава пробивал и попал в стенку.

77' Поменял тренер "Краснодара" Стоцкого на Фернандеша.

76' Момент! Луценко головой простреливал по воротам - мимо!

75' Кангва отдал пас в центр на Ткачева, тот пробивал по воротам в штрафной, но мяч отлетел в Мартыновича.

74' У "Арсенала" тоже замена: Евгений Луценко заменил Даниила Лесового.

70' Первую замену делает главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев: вместо Берга на поле вышел Камболов.

68' Ткачев замешкался с мячом, отдал пас на Ломовицкого, а тот мощно пробил прямо по центру ворот. Хорошая реакция у Сафонова, он отбился в этом эпизоде.

64' Второй гол влетает в ворота «Арсенала» — Сулейманов воспользовался своим моментом. 2:0

Григалава «подарил» мяч в собственной штрафной сопернику, тот двумя подряд ударами в упор «расстрелял» нашего голкипера.

61' Сулейманов сам же вызвался и исполнить стандарт: Михаил Левашов вынес мяч из ворот.

60' Арбитр назначил штрафной в ворота «Арсенала»: Костадинов сбил Сулейманова.

57' Опасно! Мощный удар Рамиреса приняла на себя перекладина.

55' Какой момент у «Арсенала»! Неплохой эпизод создал Кангва, мяч в итоге прилетел к Бауэру, но тот пробил прямо в руки вратарю.

54' Опасно! Олссон простреливал по воротам Левашова, мяч пролетев между ног Беляева, отрикошетил от штанги и улетел за пределы поля.

54' Ари перевел пас на правый фланг Петрову, тот пробил слету, но очень неточно.

50' Штрафной заработали хозяева. Стандарт исполнил Стоцкий — краснодарец решил сразу нанести удар по воротам, но мяч пролетел слишком высоко.

48' Небольшая пауза в игре: Костадинов столкнулся головой со Стоцким. Игроку «Краснодара» потребовалась помощь медиков.

46' Для тех, кто только что присоединился к нашей трансляции, напомним: «Краснодар» ведет в счете после первого тайма. Единственный гол в матче с пенальти забил Ари. В целом же, туляки неплохо играют, практически не оставляя свободных зон сопернику.

46' Продолжаем матч. Свисток на второй тайм!

Немного статистики первой половины игры:

Фоторепортаж первого тайма от «Арсенала:

Отправляются команды на перерыв.

45' Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

45' Олссон получил «горчичник» — жестко сыграл против Ткачева.

43' Ломовицкий всё-таки получил желтую карточку, в очередной раз сфолив против Рамиреса.

39' Может, пропущенный мяч немного взбодрит оружейников.

38' Сам Ари и исполнил 11-метровый. Левашов не смог спасти команду — 1:0.

36' Арбитр назначает пенальти в ворота «Арсенала»: Альварес в штрафной сфолил на Ари.

32' Теперь издалека пробил Сулейманов — мяч пролетел выше ворот.

28' Вильена снова решился на дальний удар — метров с 30. Левашов сыграл надежно.

27' Игра пока проходит на половине поля «Арсенала». «Краснодар» прессингует соперника.

25' Вильена издалека пробивал в дальний угол, Левашов в падении мяч перевел на угловой.

21' Ари отдал разрезающий пас на партнера по команде, но эту передачу «прочитал» Григлава.

19' Ломовицкий перевел мяч с фланга на Лесового, но Даниил не смог его сохранить.

14' Опасно! Олссон отдавал пас Бергу, тот оказался в опасной близости от ворот, пробил в ближний угол, но тут подоспел Беляев.

12' У Эванса Кангва был отличный шанс открыть счет в матче. Убежал игрок в штрафную Сафонова, но у арсенальца всё-таки мяч отобрали.

10' Лесовой прорвался по левому флангу и прострелил по воротам с острого угла. Вратарь мяч без проблем забрал.

7' Ломовицкий уже второй раз сыграл жестко против Рамиреса. Арбитр ограничился устным предупреждением.

6' Серия атак «Краснодара» завершилась неточным ударом Ари. Мяч улетел за пределы поля.

3' Костадинову потребовалась помощь после столкновения с Мартыновичем. Нашему игроку разбили нос.

2' Бауэр сфолил на Рамиресе. Первый штрафной в матче. Туляки здорово разобрались.

1' Звучит стартовый свисток! Вперед «Арсенал»!

0' Отметим, что в матче будет работать система VAR.

Судейская бригада:

судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ВАР — Сергей Карасев (Москва), АВАР — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

0' Антураж матча от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' Сегодня с капитанской повязкой на матч у «Арсенала» выйдет Григалава. Кирилл Комбаров — в запасе. Составы на игру такие:

0' Взглянем на турнирную таблицу. После 10 туров «Краснодар» занимает пятую строчку турнирной таблицы, «Арсенал» — восьмую.

Дела у «быков» идут не очень. Они проиграли три последних матча во всех турнирах — уступили «Базелю» в Лиге Европы, ЦСКА — в чемпионате, «Нижнему Новгороду» — в Кубке России.

0' Небольшая статистика встреч. В рамках РПЛ команды встречались восемь раз. «Быки» одержали шесть побед, один раз оружейники победили и однажды в матче была зафиксирована ничья. Разница мячей в играх просто жуткая — 17−1.

0' Несколько часов назад молодежка «Арсенала» разгромила сверстников из «Краснодара» со счетом 4:0. Молодцы, ребята!

0' Приветствуем футбольных болельщиков! Сегодня тульский «Арсенал» на выезде встречается с «Краснодаром». Матч начнется в 19.00. Болеем за оружейников вместе с Myslo!