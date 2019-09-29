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Где в Туле отключат свет 30 сентября?

Где в Туле отключат свет 30 сентября?

Публикуем список адресов.

О плановых отключениях электроэнергии сообщили в Тульских городских электрических сетях.

30 сентября отключат свет по следующим адресам.

С 9.00 до 13.00:

  • ул. 2-я Криволученская, 18−38 (чётн.), 27−45 (чётн.);
  • ул. 3-я Криволученская, 14-а-в, 10−20 (чётн.), 16-а-в;
  • ул. 5-я Криволученская, 10-а-в, 22−28 (чётн.);
  • ул. 1-я Криволученская, 6−12 (чётн.), 13−53 (нечётн.);
  • СНТ «Медик».

С 9.00 до 16.00:

  • п. Восточный, 3-а, 70−74 (чётн.), 84, 87,
  • п. Восточный, 27−57,
  • д. Тихвинка, 64, 65,
  • ул. Комарская, 1−9,
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 Комарские проезды.

С 9.00 до 17.00:

  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 27, 29, 48, 42, 44, 46, 31; ул. Гагарина, 27, 31, 29
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 10, 12, 13, 15, 21, 33; 6-й Полюсный пр-зд, 11; 10-й пр-зд, 2-в, 2-д; 11-й пр-зд, 1-а-в, 2-в, 1−7-а (нечётн.); 12-ый пр-зд, 1-в, 1-д, 3−7, 8; 16-й пр-зд, 2−22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.); 17-й пр-зд, 1−28; 18-й пр-зд, 27, 33, 35, 43, 50−64 (чётн.).

 

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