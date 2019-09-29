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Надеть противогаз, собрать «тревожный чемодан»: МЧС запустило челлендж

Надеть противогаз, собрать «тревожный чемодан»: МЧС запустило челлендж

МЧС России запустило челлендж ко Дню гражданской обороны.

4 октября отмечается День гражданской обороны России. Чрезвычайное ведомство страны запустило в социальных сетях челлендж #GOМЧС, приуроченный к этой дате.

Первое видео снято на территории пожарно-спасательной части №12 по охране Курчалоевского района Чеченской Республики, где сотрудник МЧС надевает противогаз и выполняет «флажок»:

Однако организаторы конкурса отмечают, что не просят повторять сложные элементы гимнастики.

Чтобы стать участником челленджа, достаточно снять видео о том, как надевать противогаз, укомплектовать «тревожный чемоданчик», провести учебную эвакуацию и др.

Материал должен быть загружен в социальную сеть с хэштегом #GOМЧС.

Три автора самых креативных видео получат рюкзаки с сувенирами МЧС России. Итоги будут подведены 15 октября.

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