«Арсенал»: смена декораций – аналитика и фоторепортаж

Теперь в Туле команда сыграет почти через месяц — с самой южной командой Премьер-лиги из столицы зимней Олимпиады. Игра получилась веселой, не давала скучать и мерзнуть. И в целом итог ее справедлив — тульская команда была лучше до перерыва, но для победы этого оказалось мало.

«Арсенал» — «Урал» — 1:1 (1:0).

Голы: Бауэр (25) — 1:0, Августиняк (48) — 1:1.

Нереализованный пенальти: Эль-Кабир (76, мимо).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Бауэр, Костадинов, Ткачёв, Горбатенко, Э. Кангва (К. Кангва, 89), Ломовицкий (Лесовой, 72), Луценко (Тудорие, 57).

Предупреждены: Горбатенко — Ильин.

Судья — Виталий Мешков (Дмитров).

Неожиданно нагрянувшая осень стала сюрпризом для всех. Холодно было не только в наших квартирах, холодно было и на стадионе, а потому матч с «Уралом» собрал рекордно маленькую для тульской арены аудиторию. Хотя вывеска ведь была чрезвычайно эффектной.

«Урал», может, и не самая броская команда чемпионата, но для «Арсенала» — все тот же крепкий орешек, который в предыдущем сезоне не удалось разгрызть. Хотя бились-бились не только в чемпионате, но и в Кубке России. Да еще в Тулу «Урал» ехал в звании героев России, обыграв в Москве многострадальный «Спартак» Олега Кононова.

Как бы то ни было, свою аудиторию верных поклонников «Арсенал» все же собрал, и на протяжении всего матча болельщики гнали команду вперед. Матч получился богатым на события. А «Урал» в очередной раз показал, что умеет за пятнадцать минут перерыва переворачивать игру с точностью до наоборот. Это удалось ему в Москве со «Спартаком», похожий сценарий едва не случился и в игре с «Арсеналом», когда стартовые минуты второго тайма могли решить все. А началось все с невероятного удара Августиняка, который удачно подставил ногу после навеса с углового.

«К сожалению, первые минуты таймов — наша слабость, — констатировал потом после матча Игорь Черевченко. — Обороне при стандартах не научишь, там нужно только внимание, хитрость. Игрок соперника забил нам ногой. Ладно бы, как Дзюба в Питере продавил, но ногой… Это у меня в голове не укладывается».

А вот главный тренер уральцев Дмитрий Парфенов не совсем согласен, что матчи в Москве и в Туле складывались примерно по одному сценарию.

«В игре со „Спартаком“ была суперответственность и зажатость — „Спартак“, болельщики, атмосфера. Наверное, приехали после „Спартака“ и думали, что малой кровью кто-то что-то отдаст. Поэтому я и сказал про разговор в перерыве, нужна была встряска». Тут, правда, надо учитывать, что подобные слова иногда произносятся на эмоциях и с иронией, на публику. Уж на «малую кровь» в Туле вряд ли кто-то из футболистов «Урала» мог рассчитывать.

Однако завершиться для «Арсенала» все могло совсем плачевно, когда за пятнадцать минут до конца серия коллективных ошибок привела к тому, что Костадинов сыграл рукой в своей штрафной, и Мешков, через довольно долгую паузу, в течение которой, по видимому, несколько раз прокручивал в голове случившийся эпизод, принял решение, что пенальти скорее был, чем не был. Вот только Эль-Кабир не сумел выиграть психологическую дуэль у Левашова и пробил выше перекладины.

Если задаться целью понять, что же помешало игроку «Урала» надежно выполнить свою работу, можно припомнить, как в предыдущем туре в Санкт-Петербурге Левашов не стал гадать, когда пенальти бил Азмун и реагировал на удар. Азмун в итоге пробил неудачно, и Левашов в той ситуации команду выручил. Нечто подобное, по-видимому, произошло и в этот раз. Левашов стоял на месте до последнего, и у Эль-Кабира не хватило концентрации — на ходу поменял решение, и мяч полетел мимо ворот.

Впрочем, и без пенальти «Урал» мог наказать «Арсенал» не раз. В один из моментов хозяева вообще едва не получили свой любимый гол — после розыгрыша углового у чужих ворот. К счастью, ни одна из этих контратак голевого завершения не получила. Да и тульская оборона в этих эпизодах действовала надежно.

А ведь еще до перерыва все казалось не таким страшным. «Урал» даже не создал ни одного опасного момента у ворот хозяев. Туляки, правда, тоже больше нагнетали обстановку, но при этом несколько хороших моментов для взятия ворот имели. Горбатенко вообще бил из убойной позиции в штрафной, но под мяч, как на амбразуру, успел упасть кто-то из защитников уральской команды.

Все решила дальнобойная артиллерия. Примеривались многие. Горбатенко уже в дебюте отметился хорошим дальним ударом, но Годзюр сумел дотянуться и перевел мяч на угловой. Хорошо бил из-за линии штрафной Ломовицкий — вновь выручил Годзюр. А потом жахнул издали Роберт Бауэр. Вратарь «Урала» вновь был в шаге от спасения — он даже дотянулся до мяча кончиками пальцев. Но этого хватило лишь на то, чтобы мяч пришелся в перекладину, и все равно влетел в ворота.

Вот так Роберт Бауэр во всех смыслах стал героем матча. Забил свой первый гол за Тулу, который к тому же оказался и первым немецким голом за «Арсенал», был признан лучшим игроком матча, да еще и за четыре матча сыграл уже на третьей позиции. Словно предчувствуя это событие, он еще до игры в одном из интервью сказал, что для него главное не то, в каком месте поля ему дадут задание играть, а просто выходить и иметь игровую практику.

Впрочем, по игре с «Уралом» упрекнуть и некого, несмотря на то, что команда не сумела удержать преимущество. А некоторые эпизоды так и вовсе были феерическими. Например, как правый крайний защитник

Комбаров замыкал головой навес в центре штрафной после подачи крайнего левого защитника Бауэра. Комбаров успел нанести удар, но при этом получил хороший тычок локтем от игрока соперника, который при другом стечении обстоятельств вполне мог быть и расценен как фол.

Пытался завести партнеров Григалава, как никогда часто подключавшийся к атакам. Гия вообще провел очень хороший матч — успевал и делать свою работу в обороне, и поддерживать атакующие действия. Очень хорошо вышел на замену вместо Луценко румын Тудорие. Правда, возможностей для того, чтобы отличиться, партнеры не помогли ему создать. Однако Тудорие хорошо вступал в борьбу, сохранял мяч для своей команды, что в концовке такого непростого поединка всегда очень важно.

«Арсенал» не выиграл, но при этом все равно, по дополнительным показателям, вместе с «Уралом» обошел в турнирной таблице московский «Спартак», денежного мешка которого хватит на десяток таких команд, как «Урал» и «Арсенал» вместе взятые. Так что локальным успехом первой трети чемпионата это тоже можно считать. Не мешки с деньгами, к счастью, играют в футбол.

При этом тульская команда справилась со всеми проблемами летнего периода — уходом лидеров, нелепой осечки в долгожданных еврокубках, и продолжает оставаться на плаву. Ну, а поход в Европу вполне можно повторить, удачно выступив в Кубке России. В среду «Арсенал» сделает первый для этого шаг — в Воронеже побьется с местным «Факелом». С недавних пор для тульских болельщиков эти матчи носят принципиальный характер. Будем надеяться, что футболисты выйдут на поле с таким же настроем.