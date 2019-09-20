Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают поучаствовать в первенстве области по уличному баскетболу
Соревнования состоятся на Пролетарской набережной.
21 сентября в Туле состоится первенство области по уличному баскетболу. Соревнования пройдут на Пролетарской набережной в Центре уличного баскетбола.
Сильнейших будут выявлять в следующих категориях:
- 2005-2006 г - юноши и девушки,
- 2002-2004 г - юноши и девушки,
- мужчины и женщины.
Начало игр в 10.00. Регистрация команд на месте начнется с 9.00.
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