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Туляков приглашают поучаствовать в первенстве области по уличному баскетболу
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поучаствовать в первенстве области по уличному баскетболу

Соревнования состоятся на Пролетарской набережной.

21 сентября в Туле состоится первенство области по уличному баскетболу. Соревнования пройдут на Пролетарской набережной в Центре уличного баскетбола.

Сильнейших будут выявлять в следующих категориях:

  • 2005-2006 г - юноши и девушки,
  • 2002-2004 г - юноши и девушки,
  • мужчины и женщины.

Начало игр в 10.00. Регистрация команд на месте начнется с 9.00.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:24 +2
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