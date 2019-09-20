Туляков приглашают поучаствовать в первенстве области по уличному баскетболу

Фото из архива Myslo.

Начало игр в 10.00. Регистрация команд на месте начнется с 9.00.

Сильнейших будут выявлять в следующих категориях:

21 сентября в Туле состоится первенство области по уличному баскетболу. Соревнования пройдут на Пролетарской набережной в Центре уличного баскетбола.