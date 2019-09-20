В Туле сотрудники ГИБДД вернули пострадавшей в ДТП хомяка
Женщина очень переживала за животное.
Напомним, 17 августа на автодороге «Лопатково-Ефремов» в Тепло-Огаревском районе произошло ДТП. В ходе осмотра сотрудники ГИБДД нашли в салоне микроавтобуса хомяка и приютили его у себя до того момента, когда его хозяйка поправится…
Марина Исаева, жительница Липецкой области.
- Меня когда в больницу привезли, боль была адская, шину накладывали… утром просыпаюсь, а мне женщина, которая со мной в палате лежала, говорит: «Маш, ты всю ночь про какого-то хомячка бредила». Ну, а я ответила, что не бредила и объяснила, что у меня в автобусе остался хомячок. А на второй день пришел Максим Александрович, хирург, и сказал, что хомяк жив, его забрали и что не нужно переживать — с ним все хорошо. Огромное спасибо сотрудникам ГИБДД!
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