В Туле сотрудники ГИБДД вернули пострадавшей в ДТП хомяка

- Меня когда в больницу привезли, боль была адская, шину накладывали… утром просыпаюсь, а мне женщина, которая со мной в палате лежала, говорит: «Маш, ты всю ночь про какого-то хомячка бредила». Ну, а я ответила, что не бредила и объяснила, что у меня в автобусе остался хомячок. А на второй день пришел Максим Александрович, хирург, и сказал, что хомяк жив, его забрали и что не нужно переживать — с ним все хорошо. Огромное спасибо сотрудникам ГИБДД!