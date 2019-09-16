Тренер «Тулицы» наблюдал за игрой команды с трибуны

В тренерском составе тулячек в этом матче произошли кадровые изменения. Обязанности главного тренера впервые исполняла старший тренер команды Анастасия Терехова.

Наставник «Тулицы» Александр Перепелкин на игре присутствовал, но в зрительном зале. Он рассказал, зачем это было нужно:

- Сезон длинный, мы имитируем все возможные ситуации. Анастасия Дмитриевна хорошо отработала. Со стороны по-другому смотрится игра. Я сначала наблюдал, анализировал, а потом втянулся в игру и стал просто болеть за команду. Получил удовольствие как болельщик! Очень расстроило, что было мало тех, кто занимается в спортивной школе волейбола [матч проходил в ДЮСШ «Игровые виды спорта»]. Сегодня выходной день, я ожидал увидеть все группы спортивной школы, но были далеко не все. Хотелось бы, чтобы люди, занимающиеся волейболом, пришли посмотреть на «Протон», команду Суперлиги, на тренера сборной России, туляка.