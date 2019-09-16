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Тренер «Тулицы» наблюдал за игрой команды с трибуны

Тренер «Тулицы» наблюдал за игрой команды с трибуны

Александр Перепелкин на время матча стал обычным болельщиком.

Ответная товарищеская встреча с ВК «Протон» из Саратова завершилась победой «Тулицы» со счетом 4:0 (25:20; 25:15; 25:19; 25:21). Об этом сообщает клубная пресс-служба.
 
В тренерском составе тулячек в этом матче произошли кадровые изменения. Обязанности главного тренера впервые исполняла старший тренер команды Анастасия Терехова.
 
 
Наставник «Тулицы» Александр Перепелкин на игре присутствовал, но в зрительном зале. Он рассказал, зачем это было нужно:
 
- Сезон длинный, мы имитируем все возможные ситуации. Анастасия Дмитриевна хорошо отработала. Со стороны по-другому смотрится игра. Я сначала наблюдал, анализировал, а потом втянулся в игру и стал просто болеть за команду. Получил удовольствие как болельщик! Очень расстроило, что было мало тех, кто занимается в спортивной школе волейбола [матч проходил в ДЮСШ «Игровые виды спорта»]. Сегодня выходной день, я ожидал увидеть все группы спортивной школы, но были далеко не все. Хотелось бы, чтобы люди, занимающиеся волейболом, пришли посмотреть на «Протон», команду Суперлиги, на тренера сборной России, туляка.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:12 +4
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