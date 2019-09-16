На выходных более 40 жителей Тульской области сели за руль в нетрезвом виде

С 13 по 15 сентября полицейскими за пьяную езду был задержан 41 водитель. Из них 29 привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, 11 отказались от медицинского освидетельствования, а одного из них ранее уже задерживали за аналогичное нарушение.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы. Полицейские напоминают, что за пьяное вождение и отказ от освидетельствования нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управление на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении пьяному водителю могут назначить взыскание на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, либо отправить его в места лишения свободы на срок до двух лет.