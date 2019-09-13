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«Тулица» обыграла «Протон» в товарищеском матче: фоторепортаж

«Тулица» обыграла «Протон» в товарищеском матче: фоторепортаж

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу тульской команды.

13 сентября волейбольная «Тулица» провела товарищеский матч с саратовским «Протоном». Игра состоялась в манеже «Арсенала».

Тульская команда уверенно победила соперниц со счетом 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 29:27). Видеозапись игры можно посмотреть здесь.

Отметим, что главный тренер «Протона» — туляк Юрий Маричев. За свою карьеру он успел поработать со многими клубами, в том числе с краснодарским и московским «Динамо». Возглавлял женскую сборную России по волейболу, и дважды под его руководством команда становилась чемпионкой Европы.

Перед матчем в Туле Юрию Николаевичу вручили самовар.

Кстати, сегодня «Тулица» и «Протон» сыграют ответный матч в ДЮСШ «Игровые виды спорта» (ул. Жуковского, 5) в 14.00. Вход на игру свободный.

 

Смотрите большой и эмоциональный фоторепортаж матча от Myslo!

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:05 +1
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