«Тулица» обыграла «Протон» в товарищеском матче: фоторепортаж

13 сентября волейбольная «Тулица» провела товарищеский матч с саратовским «Протоном». Игра состоялась в манеже «Арсенала».

Тульская команда уверенно победила соперниц со счетом 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 29:27). Видеозапись игры можно посмотреть здесь.

Отметим, что главный тренер «Протона» — туляк Юрий Маричев. За свою карьеру он успел поработать со многими клубами, в том числе с краснодарским и московским «Динамо». Возглавлял женскую сборную России по волейболу, и дважды под его руководством команда становилась чемпионкой Европы.

Перед матчем в Туле Юрию Николаевичу вручили самовар.

Кстати, сегодня «Тулица» и «Протон» сыграют ответный матч в ДЮСШ «Игровые виды спорта» (ул. Жуковского, 5) в 14.00. Вход на игру свободный.

Смотрите большой и эмоциональный фоторепортаж матча от Myslo!