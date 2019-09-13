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Фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша на 14 сентября
Фото: https://vk.com/gingerfest_tula.

Фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша на 14 сентября

Что сегодня интересного ждет туляков? Рассказываем подробнее о спектаклях, которые приготовили артисты.

14 СЕНТЯБРЯ

12.00 — ул. Металлистов — фотосушка. 0+ Начинает работу фестивальная фотосушка — свободная выставка фотографий, сделанных во время фестиваля. Фотосушка будет продолжаться на протяжении всех дней мероприятий.

12.00 — ул. Металлистов — уличный спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли», театр-студия «МЮСЛИ» (6+) Вход свободный.

13.30 — ул. Металлистов — уличный спектакль «Фрида», театр-студия «Наоборот» (ТулГУ), 12+ Вход свободный.

15.30 — 18.00 — городское пространство «Искра» — работа мимов в национальных костюмах. Вход свободный

14.40 — ул. Металлистов — народный коллектив цирковая студия «Мастер Буфф», «Цирковая феерия», 0+ Вход свободный.

15.30 — 17.00 — ул. Металлистов — мастер-класс по соло-джазу (Ульяна Орлова), 6+ Вход свободный.

16.00 — «Искра» — интернациональная концертная программа «Ешь. Танцуй. Люби» с номерами национальной культуры. 0+ Вход свободный.

17.30 — ул. Металлистов — уличный спектакль «Маленький принц», театр-студия «МЮСЛИ» (6+) Вход свободный.

18.30 — 20.00 — ул. Металлистов — выступление КВиМ «Факел» (ТулГУ) 6+, мастер-класс по мечевому бою 12+ Вход свободный.

19.00 — Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ) — спектакль «Поцелуй» по произведениям Чехова, театр «Mimesis» (Тунис). 12+ Цена билета 200−550 руб.

20.30 — Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ) — фламенко-спектакль «Все беды от бата де кола», театр «Palacio Luna» (Кордова, Испания). 12+ Цена билета 200−550 руб.

Что такое GingerFest?

Это первый международный фестиваль молодежных театров. Большой театральный праздник пройдет в Туле. В нем примут участие коллективы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса.

В качестве членов жюри и преподавателей мастер-классов приглашены профессионалы из Москвы, Тулы, Италии (Неаполь), Канады (Оттава).

В рамках фестивальной программы состоятся торжественное шествие театров в национальных костюмах, церемонии открытия и закрытия на сцене ГКЗ, показы спектаклей, актерский капустник и др.

По итогам GingerFest театры будут награждены призами за «Лучший спектакль», «Лучшую роль», «Лучший актёрский ансамбль», и т. д.

Театру, который запомнится тулякам больше всего, вручат приз зрительских симпатий.

Полная афиша фестиваля здесь.

За изменениями в программе следите в официальной группе GingerFest в ВКонтакте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:00 +2
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