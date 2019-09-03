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В День города «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусским клубом
Фото пресс-службы «Арсенала».

В День города «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусским клубом

Вход на Центральный стадион свободный.

Тульский «Арсенал» приглашает болельщиков на товарищеский матч с белорусским клубом «Торпедо-БЕЛАЗ», занимающим шестое место в национальном чемпионате. Игра состоится 7 сентября в Туле на Центральном стадионе.

Вход на матч свободный. Проход болельщиков будет через северо-западные ворота. Начало поединка в 17.00.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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