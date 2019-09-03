В День города «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусским клубом

Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» приглашает болельщиков на товарищеский матч с белорусским клубом «Торпедо-БЕЛАЗ», занимающим шестое место в национальном чемпионате. Игра состоится 7 сентября в Туле на Центральном стадионе.

Вход на матч свободный. Проход болельщиков будет через северо-западные ворота. Начало поединка в 17.00.