Фото пресс-службы «Арсенала».
В День города «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусским клубом
Вход на Центральный стадион свободный.
Тульский «Арсенал» приглашает болельщиков на товарищеский матч с белорусским клубом «Торпедо-БЕЛАЗ», занимающим шестое место в национальном чемпионате. Игра состоится 7 сентября в Туле на Центральном стадионе.
Вход на матч свободный. Проход болельщиков будет через северо-западные ворота. Начало поединка в 17.00.
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