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В тульском поселке водонапорная башня находится в аварийном состоянии
Фото: https://strojdvor.ru.

В тульском поселке водонапорная башня находится в аварийном состоянии

2 сентября на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

Житель п. Барсуки Большой Тулы пожаловался главе региона об аварийном состоянии водонапорной башни. В результате частичного обрушения крыши и стен произошел порыв проводов. Территория башни не огорожена. Кроме того, не выполнена опиловка деревьев вдоль высоковольтной линии.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин сообщил, что водонапорная башня выведена из эксплуатации. По его словам, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение деревянных конструкций, специалисты поисково-спасательной службы Центра гражданской защиты и спасательных работ демонтировали кровлю и обшивку накопительной емкости на водонапорной башне.

Галкин сообщил, что согласно проведенной экспертизе, башня находится в ограниченно пригодном состоянии и опасности обрушения нет. Принято решение провести работы по консервации башни и установке ограждения до 15 октября.

Проведены работы по спиливанию и кронированию деревьев, растущих рядом с электросетями. Восстановлено ограждение территории станции обезжелезивания. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:10 0
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