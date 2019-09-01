В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру
Состязания были посвящены Дню знаний и началу нового учебного года.
31 августа в Центральном парке им.
Участники прошли четыре маршрута с препятствиями высотой: до 40 см, до 60 см, до 80 см и кавалетти (небольшие препятствия установленные друг за другом).
Как сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки», каждый наездник мог выбирать маршрут и участвовать в нескольких заездах. В результате воспитанницы конноспортивного центра в Центральном парке Тулы завоевали шесть призовых мест.
Маршрут с высотой препятствия до 40 см
Зачет среди детей:
1 место. Екатерина Прокопчик, 2006 год (КСЦ ЦПКиО им. П.П. Белоусова)
2 место. Элина Медведева, 2008 год (КСК «Союз» Тульская область)
3 место. Милана Макаренкова, 2008 год (КСК «Союз» Тульская область)
Общий зачет:
1 место. Виктория Скалецкая, 2003 (КСЦ ЦПКиО им. П.П. Белоусова)
2 место. София Фефелова, 2002 год (КСК «Союз» Тульская область)
3 место. Алина Власова, 2002 год (КСК «Макларен» Тульская область)
Маршрут с планкой до 80 см
Зачет для детей:
1 место. Мария Бурцева, 2007 год (КСК «Грумант»)
2 место. Василиса Мельникова, 2007 год (КСК «Союз» Тульская область)
3 место. Анна Рыжонкова, 2006 год (КК «Стиль»)
Общий зачет:
1 место. Елизавета Брыскина, 2003 год (КСК «Союз» Тульская область)
2 место. Александра Задорожная, 2004 год (Ч.В. Тульская область)
3 место. Светлана Родина, 2002 год (КСЦ ЦПКиО им. П.П. Белоусова)
Кавалетти
Зачет среди детей:
1 место. Элина Медведева, 2002 год (КСК «Союз» Тульская область)
2 место. Милана Макаренкова, 2008 год (КСК «Союз» Тульская область)
3 место. Екатерина Шишива, 2005 год (КСК «Макларен» Тульская область)
Общий зачет:
1 место. Виктория Скалецкая, 2003 год (КСЦ ЦПКиО им. П.П. Белоусова)
2 место. Мария Титарева (КСЦ ЦПКиО им. П.П. Белоусова)
3 место. Алина Гузеева, 2003 (КСК «Макларен» Тульская область)
Маршрут с высотой планки до 60 см
Зачет среди детей:
1 место. Мария Бурцева, 2007 год (КСК «Грумант» Тульская область)
2 место. Анна Рыжонкова, 2006 год (КК «Стиль»)
3 место. София Гормакова, 2008 (частный владелец. Тульская область)
Общий зачет:
1 место. Александра Задорожная, 2004 год (частный владелец. Тульская область)
2 место. Марина Воронцова, 2001 год (КСЦ ЦПКиО им. П.П. Белоусова)
3 место. Елизавета Брыскина, 2003 год (КСК «Союз» Тульская область)
На церемонии награждения участниц ждали поздравления, кубки и грамоты.