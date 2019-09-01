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В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру
Фото: tulskieparki.ru

В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру

Состязания были посвящены Дню знаний и началу нового учебного года.

31 августа в Центральном парке им. П. П. Белоусова состоялся турнир по конкуру, посвященный Дню знаний и началу нового учебного года. В нем приняли участие воспитанницы и воспитанники конных клубов Тулы и области.

Участники прошли четыре маршрута с препятствиями высотой: до 40 см, до 60 см, до 80 см и кавалетти (небольшие препятствия установленные друг за другом).

Как сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки», каждый наездник мог выбирать маршрут и участвовать в нескольких заездах. В результате воспитанницы конноспортивного центра в Центральном парке Тулы завоевали шесть призовых мест.

 

Маршрут с высотой препятствия до 40 см
 

Зачет среди детей:
1 место. Екатерина Прокопчик, 2006 год (КСЦ ЦПКиО им. П.П. Белоусова)
2 место. Элина Медведева, 2008 год (КСК «Союз» Тульская область)
3 место. Милана Макаренкова, 2008 год (КСК «Союз» Тульская область)


Общий зачет:
1 место. Виктория Скалецкая, 2003 (КСЦ ЦПКиО им. П.П. Белоусова)
2 место. София Фефелова, 2002 год (КСК «Союз» Тульская область)
3 место. Алина Власова, 2002 год (КСК «Макларен» Тульская область)

 

Маршрут с планкой до 80 см
 

Зачет для детей:
1 место. Мария Бурцева, 2007 год (КСК «Грумант»)
2 место. Василиса Мельникова, 2007 год (КСК «Союз» Тульская область)
3 место. Анна Рыжонкова, 2006 год (КК «Стиль»)


Общий зачет:
1 место. Елизавета Брыскина, 2003 год (КСК «Союз» Тульская область)
2 место. Александра Задорожная, 2004 год (Ч.В. Тульская область)
3 место. Светлана Родина, 2002 год (КСЦ ЦПКиО им. П.П. Белоусова)

 

Кавалетти
 

Зачет среди детей:
1 место. Элина Медведева, 2002 год (КСК «Союз» Тульская область)
2 место. Милана Макаренкова, 2008 год (КСК «Союз» Тульская область)
3 место. Екатерина Шишива, 2005 год (КСК «Макларен» Тульская область)

Общий зачет:
1 место. Виктория Скалецкая, 2003 год (КСЦ ЦПКиО им. П.П. Белоусова)
2 место. Мария Титарева (КСЦ ЦПКиО им. П.П. Белоусова)
3 место. Алина Гузеева, 2003 (КСК «Макларен» Тульская область)

 

Маршрут с высотой планки до 60 см
 

Зачет среди детей:
1 место. Мария Бурцева, 2007 год (КСК «Грумант» Тульская область)
2 место. Анна Рыжонкова, 2006 год (КК «Стиль»)
3 место. София Гормакова, 2008 (частный владелец. Тульская область)

Общий зачет:
1 место. Александра Задорожная, 2004 год (частный владелец. Тульская область)
2 место. Марина Воронцова, 2001 год (КСЦ ЦПКиО им. П.П. Белоусова)
3 место. Елизавета Брыскина, 2003 год (КСК «Союз» Тульская область)


На церемонии награждения участниц ждали поздравления, кубки и грамоты.

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В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 1
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 2
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 3
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 4
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 5
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 6
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 7
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 8
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 9
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 10
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 11
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 12
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 13
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 14
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 15
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 16
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 17
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 18
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 19
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 20
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 21
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 22
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 23
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 24
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 25
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 26
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 27
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 28
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 29
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 30
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 31
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 32
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 33
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 34
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 35
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 36
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 37
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 38
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 39
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 40
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 41
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 42
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 43
В Центральном парке Тулы прошел турнир по конкуру, Фото: 44
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:38 0
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