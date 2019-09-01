Тульская полиция не допустила серьёзных нарушений в ходе матча «Арсенал» – ЦСКА

Во время массового мероприятия на территории, прилегающей к стадиону, были усилены меры безопасности.

Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским «Арсеналом» и ЦСКА.

Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, дежурства были организованы на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.

До начала и во время проведения футбольного матча выявлены случаи нарушений законодательства. Нарушители доставлены в отделы полиции для разбирательства. Отмечается, что серьёзных нарушений не допущено.