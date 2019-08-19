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«Арсенал» в Лиге Европы заработал 260 тысяч евро
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» в Лиге Европы заработал 260 тысяч евро

Оружейники сыграли два матча в еврокубках.

Тульский «Арсенал» за участие в еврокубках заработал 260 тысяч евро. Об этом пишет «Спорт Экспресс». Напомним, оружейники сыграли два матча с бакинским «Нефтчи» и не прошли в следующий раунд Лиги Европы. Логично, что туляки заработали меньше всех из российских команд.

Так, первое место разделили между собой питерский «Зенит» и московский «Локомотив». В Лиге чемпионов они заработали по 15 млн 250 тыс. евро. Следом идет ЦСКА — 2 млн 920 тыс. евро. «Краснодар» заработал 480 тыс. евро, а «Спартак» — 280 тыс. евро.

Сюжет: Арсенал
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