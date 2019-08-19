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Робот Фёдор «пошутил» про тульские пряники

Робот Фёдор «пошутил» про тульские пряники

Антропоморфный робот Skybot F-850 (он же Фёдор) доставит партию специальных пряников на МКС.

В твиттер-аккаунте робота Фёдора, помощника экипажа Международной космической станции (да-да, у него есть свой твиттер), опубликован пост.

Напомним, в Туле недавно испекли спецпартию пряников для отправки на Байконур, а впоследствии – на МКС.

Под твитом робота пользователи озадачились вопросом: как же космонавты будут бороться с крошками от пряников?

Отвечаем: никак! Никто в космосе пряники есть, конечно же, не будет. Партия пряников побывает на МКС и вернется домой, где займет свое место в производственном музее фабрики-изготовителя.

Это совместный проект правительства Тульской области и Госкорпорации «Роскосмос». В рамках проекта создан оригинальный дизайн «Первого космического тульского пряника». На нем изображен самовар, стилизованный под спутник. Myslo подробнее писал об этом здесь.

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сегодня, в 13:03 −1
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