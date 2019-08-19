Аналитика: «Арсенал» без запаса прочности

Фото пресс-службы «Арсенала».

После двух побед подряд «Арсенал» уступил в Казани одному из самых неудобных своих соперников – местному «Рубину». Хотя мог и победить.

В такой игре «на тоненького» удача оказалась не на нашей стороне.

Пожалуй, наиболее показательный момент этого противостояния случился уже после матча. Журналист, проводивший послематчевое интервью с Игорем Черевченко, спросил: был ли у главного тренера «Арсенала» резерв на скамейке, чтобы изменить ход игры заменами? Игорь Геннадьевич ответил что-то в духе – мы сделали две замены, вы видели, они изменили ход игры?

Свои слова он подкрепил достаточно грустной и ироничной улыбкой. Собственно, вопрос примерно такой ответ и предполагал. Пропустив за восемнадцать минут до конца мяч, кадрового усиления в атаку в резерве тульской команды не оказалось. Справедливости ради надо признать, что два игрока атакующей группы у Тулы значатся в числе травмированных.

В качестве обратного примера – ключевая замена, сделанная «Рубином». «Киллер» «Арсенала» со стажем Евгений Марков вышел в середине второго тайма и уже через три минуты сделал свое черное дело. Там, правда, мяч поскакал между игроками обороны с быстротой молнии, прежде чем проскользнул к оставшемуся в одиночестве Маркову, но это уже детали.

Между прочим, выходя на замену в матчах против «Арсенала», Евгений Марков забил уже пять мячей, отдал две голевые передачи и еще раз забил мяч в свои ворота. Даже с учетом автогола в сухом остатке плюс шесть – ни много, ни мало.

Главная проблема «Арсенала» на сегодня – отсутствие запаса прочности. Есть два молодых замбийца.

Хоть Банда и выходит уже на замену, даже отметился самым смешным сейвом предыдущего тура, но пока это приобретения явно на перспективу. Вполне возможно, через годик они уже обобьются и заматереют. Но этот год надо еще как-то прожить и перетерпеть. Ткачев пока, к сожалению, не в лучшей форме, или просто удачный выход на замену – не его конек. Но пока в его лице это единственная замена на усиление. Прошлогодняя модель игры вроде бы сохранилась, но нынешним флангам не хватает наглости – в спортивном, конечно, смысле. Пока больше, чем на настырность, они не тянут. Не случайно два последних гола «Арсенала» родились при посредстве активности защитника Альвареса, а не грозных совсем еще недавно фланговых игроков.

Вроде бы не очень заметен был в матче с «Рубином» Луценко, но сражаться в одиночку с хорошо организованной обороной соперника – дело невероятно сложное. Особой поддержки в завершающей фазе атаки у него, к сожалению, нет. Примерно при таком же раскладе в Тамбове Луценко забил, использовав классный заброс Альвареса, а вот в Казани ничего подобного у него не было. При этом замена в конце матча гренадера Луценко на низкорослого Банду, когда, казалось бы, команда в последние минуты будет грузить в штрафную, и надо будет бороться за верховые мячи, выглядела странно. Походило скорее на жест отчаяния.

Пропущенный мяч тем обиднее, что «Арсенал» долгое время всё же был ближе к успеху, чем хозяева, и уж на ничью наиграл точно. В первом тайме тульская команда имела два супермомента, чтобы открыть счет, и один, как это теперь можно называть, суперподход. В одном случае здорово сыграл вратарь казанцев Дюпин, среагировавший на сильнейший удар Комбарова. Потом Горбатенко сделал несколько шагов вдоль линии штрафной, подработал себе мяч под ногу и жахнул по воротам хозяев – мячу, к сожалению, не хватило нескольких сантиметров, чтобы влететь в сетку. А так его отразила перекладина. Дюпин уже точно не дотягивался.

Ну и завершила этот хит-парад быстрая контратака с участием аж трех игроков «Арсенала».

У стремительно мчавшегося с мячом по центру Ломовицкого было три варианта – сделать пас налево, направо, где Горбатенко, только что отметившийся практически голевым ударом, дожидался передачи практически в одиночестве. Но он выбрал третий – сделал еще несколько шагов и ударил сам. Удар вышел так себе, а потому именно на Ломовицком и главная вина за неиспользованный момент. Если уж так уверен, что решишь эпизод сам, и не делаешь передачу, значит, нужно хотя бы сконцентрироваться так, чтобы не ковырнуть мяч в сторону ворот, а как минимум создать угрозу взятию ворот. Претензии на лидерство надо подкреплять делом.

В целом же игра получилась не то чтобы очень зрелищной, но интересной. «Рубин» к «Арсеналу» отнесся достаточно уважительно. По мнению Черевченко, команда намеренно отдала инициативу сопернику, предполагая, видимо, отвечать чувствительными уколами. Один из них закончился опасным ударом из-за штрафной еще в первом тайме. Возможно, расчет делался на то, чтобы дождаться, когда соперник немного набегается, плюс жара, и в этот момент выпустить Маркова. Что по факту и произошло. Так-то оно так, но, по мнению номинального главного тренера «Рубина» Эдуардо Докампо, его команда тоже владела на протяжении матча преимуществом. Вот так и вышло, что обе команды владели преимуществом, только отличиться сумела лишь одна.

Поражение обидное, что говорить, но жизнь идет дальше. «Арсенал», например, неделю назад обыграл «Уфу», а перед этим проиграл «Ростову». А сейчас «Уфа» победила «Ростов». Ну и кто хотя бы в этом клубке сильнее? А сильнее будет тот, кто ровнее пройдет весь чемпионат.

Еще впереди осень, когда команды, по идее, должны набрать уже ход. Потом весна – после зимней переподготовки. Вот тогда-то и будем делать выводы. А пока – после локальной неудачи команда будет готовиться к рекордной в своей истории игре. В следующее воскресенье «Арсенал» играет дома с «Оренбургом» в половине десятого ночи. Так поздно в Туле еще футбол не начинался. Кому и зачем это нужно – ответ знает только руководство нашей самой профессиональной в мире лиги. Но раз уж такая беда случилась, воспримем этот как факт.

«Рубин» – «Арсенал» – 1:0

18 августа. Казань. Центральный стадион, 10022 зрителя. Судьи Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург).

Гол: Марков (72, 1:0).

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров (Плиев, 90+), Иг.Коновалов, Закиров (Микелтадзе, 63), Кварацхелия (Марков, 69), Давиташвили, Кьяртанссон.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Костадинов (Ткачев, 61), Горбатенко, Чаушич, Ломовицкий, Лесовой, Луценко (Банда, 85).

Предупреждения: Альварес (74), Уремович (76), Григалава (84), Микелтадзе (89).

Удары (в створ): 9 (2, 1 - перекладина) – 11 (3, 1 - перекладина). Угловые: 1 – 4. Голевые моменты: 2 – 4.