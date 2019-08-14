В Туле состоится открытый турнир по ММА

Фото из архива Myslo.

15 сентября в Туле в спортзале «Хулиган» (проспект Ленина, 77) состоится открытый турнир по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования посвящены памяти погибшего при исполнении воинского долга капитана, сотрудника Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России («Вымпел») Романа Стащенко.

В турнире примут участие юноши 16−17 лет, а также мужчины и женщины старше 18 лет. Кроме того, в рамках соревнований состоятся профессиональные поединки.

Победитель в мужской категории получит приз — 15 000 рублей.

Церемония торжественного открытия назначена на 12.00. Турнир откроют профессиональные бои. Вход для зрителей бесплатный.