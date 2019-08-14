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На фестивале «Школодром-2019» пройдут мастер-классы по росписи игрушек ШАР-ПАПЬЕ

На фестивале «Школодром-2019» пройдут мастер-классы по росписи игрушек ШАР-ПАПЬЕ

Каждый участник сможет попробовать себя в качестве самоварных дел мастера: собрать и раскрасить новый тульский сувенир.

В этот раз вместе с творчески настроенными гостями фестиваля мы будем изготавливать симпатичных свинок — главных персон 2019 года. Также каждый участник сможет своими руками собрать и раскрасить новый тульский сувенир — «Самовар ШАР-ПАПЬЕ».

Каких только самоваров не видели туляки и гости пряничной столицы, но такой игрушки точно не найдешь ни в одной сувенирной лавке!

Сделанные своим руками поделки останутся на память юным мастерам и мастерицам, а может быть, станут прекрасным подарком друзьям, маме или папе.

 

Для тех, кто вдруг не знает, рассказываем, ШАР-ПАПЬЕ — это тульское изобретение, объемные фигурки из прессованной бумажной массы (аналог папье-маше), которые идеально подходят для творческих экспериментов: их можно раскрашивать любыми красками и декорировать различными материалами. В итоге из простых бумажных заготовок получаются настоящие произведения искусства.

Сюжет: Школодром-2019
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Автор: Елена Рябикова, 14 августа, в 16:30 +4
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