«Арсенал» в Лиге Европы: поверь в мечту!

Та сказка, о которой когда-то даже не мечталось, осуществляется наяву. В Туле пишут новую историю.

Через год, через два

Сейчас уже с точностью не установить, когда же впервые на трибунах тульского стадиона начали скандировать кричалку, которую цитируют теперь все: «Через год, через два Тула в Кубке УЕФА!» Собственно, именно она-то и стала настоящим эпиграфом сегодняшнему событию. Установить нельзя, но предположить — можно. Скорее всего, это 1979 год, а если так, то у большой тульской мечты о еврокубках сейчас тоже юбилей — 40 лет. Возраст не мальчика, но мужа.

Почему именно 1979-й? Именно в то время по стране начала расползаться из Москвы новая культура боления — с флагами, кричалками, фанатскими «розами». Тон в этом движении заложили спартаковцы. В 1977 году, когда «Спартак» вылетел в первую лигу, в Москве вошли в моду самодельные красно-белые шарфы и шапочки. Прогрессивную идею подхватили затем болельщики других московских команд, а за ними и во всех других городах необъятного СССР.

Так болели в Туле в девяностые. Фото: Владимир Гончаров.

В 1978 году болельщикам было не до кричалок — команда безнадежно тонула. А вот в следующем сезоне время пришло. В тот 1979 год мы с друзьями сшили и первое арсенальское красно-желтое знамя, проникшись фантастической атмосферой матча на старом стадионе «Локомотив» «Спартак» — ЦСКА. Ну не знамя, флаг из четырех кусочков красного и желтого материала, расположенных в шахматном порядке, на которых фломастером вывели: ТОЗ. Почему именно красные и желтые, обосновал мой друг и сосед по дому Генка Зайцев:

– Тульский герб красно-желтый, и цвета должны быть такими же.

Притащили мы это чудо в какой-то из июльских матчей на четвертый сектор западной трибуны. Скорее всего, это было 26 июля, на победную игру с череповецким «Строителем». Так что при желании этот день можно считать Днем арсенальского флага. Символично, что он почти совпал с дебютом в Лиге Европы.

Евгений Кучеревский исполнил долгожданную мечту Тулы — вывел команду в первый дивизион. Фото: Владимир Гончаров.

Тульское «через год, через два» — это переложение московской кричалки «Будет гол, будет два, будет Кубок УЕФА». С той разницей, что спартаковская мечта про Кубок УЕФА так и не сбылась, а наша — пожалте вам, есть. Для команды из провинциального города, которая ровно десять лет назад, между прочим, день в день, 25 июля, играла на стадионе «Желдормаш» — нынешней своей учебно-тренировочной базе — всего лишь рядовой матч турнира коллективов физкультуры с липецким «Металлургом-2», это колоссальный успех.

И заложен он был легендарной дружиной Дмитрия Аленичева, которая промчалась без остановок из любителей в Премьер-лигу, а затем продолжен новой командой футболистов и руководителей клуба, закрепившей тот невероятный аленичевский успех.

За последние годы клуб из группы риска, борющейся за выживание, перешел в категорию команд, которые твердо стоят на ногах.

И вообще одну из самых популярных провинциальных команд России. Нас любят, и за нас болеют не только в Туле. На домашние матчи «Арсенала» приезжают любители футбола из всех соседних областей. Наверняка, будут такие гости и сегодня.

Все это стало возможно благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина. Опять же невиданное для Тулы дело. Никогда прежде такого внимания к команде со стороны высшей областной власти не было. Не только в новейшее время, но и в советское. Рассказывают, что в восьмидесятые годы недавно назначенного в Тулу первого секретаря обкома КПСС Литвинцева все-таки затащили на футбол в надежде найти взаимопонимание. Он посмотрел на бегающих по полю мужиков в спортивных трусах и придирчиво спросил:

– Сколько здесь туляков?

Ему начали перечислять: Чимбирев, Тронников, Семенов, Мазалов, Прохоров, Филимонов…

– Ну вот когда будет вся команда туляков, тогда и зовите.

На этом обком КПСС о футбольной команде забыл. Да и перестройка началась, не до того.

Болельщиков на футболе в Туле всегда было предостаточно. Даже когда в стране совсем пошел раздрай и «Арсенал» играл ни шатко ни валко, Западная трибуна всегда заполнялась под завязку. Приезжавшие на матч судьи неизменно удивлялись: везде стадионы пустые, а у вас полно народа. Вот ради тех, кто всегда верил в свою команду, любил футбол, болел за «Арсенал», и стоило всё начинать строить и перестраивать.

На самом деле у Тулы долгое время была совсем другая, более приземленная мечта — выйти в первую лигу. Это было как заклинание: первая лига, первая лига… Уже Кострома там поиграла, Иваново, даже вечный аутсайдер Киров, он же Вятка, а Тула всё никак. Когда в 1986 году «Арсенал» занял второе место, остановившись в шаге от возможности уйти на повышение, после заключительного матча чемпионата с победителем зонального турнира «Красной Пресней», в котором победный гол туляки забили за минуту до конца, болельщики на радостях подхватили главного тренера Ивана Васильевича Золотухина и подбрасывали его вверх как победителя. Всех переполняли эмоции, ведь исполнение мечты было так близко.



Легендарный тренер Иван Васильевич Золотухин. Фото: Александр Добрынин.

А потом наступило веселое десятилетие, вместившее долгожданный выход в 1997 году в первый дивизион, к которому причастен и один из нынешних тренеров «Арсенала» Валерий Климов, тренер-победитель Евгений Кучеревский, титул самой бразильской команды России, бомбардир Андрадина, бунт Буряка. И как завершение — похороны тульского футбола в 2006 году, самые настоящие. Гробик с невинно погубленным покойником водрузили на плечи, опешившие милиционеры не нашли повода придраться, и траурная процессия под прощальные аплодисменты болельщиков печально прошла вдоль трибун, взирающих на то, как «Арсенал» уныло доигрывает сезон перед тем, как кануть в небытие. Одним из действующих лиц того незабываемого флешмоба был журналист Борис Терехов.

Однако несмотря ни на что пациент оказался скорее жив, чем мертв. Потому что веру в лучшее у настоящего болельщика убить нельзя.

От «Изенбека» и «Сандрика» до английских профессионалов

Сегодня «Арсенал» не только стартует в еврокубках, но и вообще, что естественно, проводит первый в своей истории официальный международный матч. Прежде тульская команда играла с иностранными командами только в рамках учебно-тренировочных сборов или, в советское время, это были выставочные товарищеские встречи.

Кстати, у международных матчей с участием тульской команды мастеров в этом году тоже юбилей. Впервые с зарубежными футболистами тульский «Труд» сыграл 14 августа 1959 года — со сборной датского Рабочего спортивного союза. Та игра проходила на ныне не существующем стадионе «Труд» в поселке им. Кирова и завершилась победой туляков 5:3.

Нынешний тренер «Арсенала» Валерий Климов — один из лидеров команды девяностых годов. Фото: Владимир Гончаров.

А вот 30 августа того же года «Труд» провел матч уже на поле только что открывшихся «Тульских «Лужников», нынешний ЦС «Арсенал». Бились при заполненных до отказа трибунах со сборной клубов Алеппо Сирийского района ОАР, и достаточно упорно. Сирийцы в начале матча открыли счет, Юрий Мурчиков перед перерывом сравнял. В итоге всё закончилось 1:1.

С того времени международные товарищеские матчи проходили ежегодно. Иногда по несколько раз в год. Чаще всего это были команды из братского социалистического лагеря, представители рабочих профсоюзов капстран или футболисты из азиатских стран, борющихся за свою независимость. Так, в 1964 году играли со сборной Пхеньяна из КНДР (0:1), а в 1977-м — с молодежной сборной Ханоя (4:1). Некоторые соперники были с достаточно экзотическими названиями — ФСЖТ или «Сен Жан Боннфонд Антант Спортив» из Франции, «Изенбек» из города Хамм, ФРГ, «Сандрик» из Чехословакии, «Ганц Маваг» и «Чепель» из Венгрии. Черт уже не разберет, в каких лигах и дивизионах они у себя на родине выступали.



Перед матчем с английскими профессионалами. Капитан туляков Валерий Мастрюков вручает гостям тульский самовар. Фото: Вячеслав Малахов.

Самый, пожалуй, топовый соперник в этих поединках был в 1971 году. В гости к тульскому «Металлургу» приехали английские профессионалы — «Саутенд Юнайтед». Команда, может, не самая известная, но живет и поныне, играет в третьем английском дивизионе и время от времени преподносит кубковые сенсации. Так, в сезоне 2006/07 обыграла в Кубке Лиги «Манчестер Юнайтед», в 2009 году на «Стэмфорт Бридж» сыграла 1:1 с «Челси». А вот тульский «Металлург» в тот год выиграл 2:1. Мишустин открыл счет, Билли Бэст сравнял, и в начале второго тайма капитан туляков Валерий Мастрюков забил победный мяч.

Был, кстати, у международных матчей и еще один подтекст, заставлявший биться всерьез. Матчи эти были не только товарищеские, но и коммерческие. За победы в них футболистам полагались хорошие премиальные, выплачивавшиеся со сборов на матче. Так что хозяева были заинтересованы привлечь как можно больше болельщиков на стадион.

Тула — Азербайджан: история встреч

Несмотря на географическую отдаленность друг от друга, туляки аж в трех сезонах сталкивались в одном турнире с командами Азербайджана.

Впервые — в 1970 году, когда во II группе II зоны класса «А» встретились с «Динамо» из Кировабада, сейчас город Гянджа, и «Поладом» из Сумгаита. В Сумгаите «Металлург» сыграл вничью матч открытия чемпионата — 0:0, а дома добился убедительной победы 5:1. А вот «Динамо» обыграл дважды – 1:0 в Кировабаде и 4:0 дома.

В 1973 году турнирные пути-дорожки этих команд вновь пересеклись. На этот раз со всеми азербайджанскими командами туляки поделили очки. С «Поладом» 0:1 в Сумгаите и 5:1 дома, с «Динамо» 2:4 в Кировабаде и 3:0 дома.



Перед первым в истории международным матчем. Туляки приветствуют гостей из Рабочего спортивного союза Дании. 1959 г.

И, наконец, в 1988 году соперником «Арсенала» в чемпионате СССР стал «Карабах» из Степанакерта. Политическая ситуация в тот год не позволяла команде из Карабаха играть у себя в республике, и ее предусмотрительно отписали в зональный турнир команд центра России. Ровно по этой же причине в 1990 году соперником «Арсенала» станет команда из другой горячей точки — молдавского города Бендеры.

Поездки в раскаленный страстями Степанакерт оказались испытанием для всех участников турнира. О характере выездного матча достаточно наглядно рассказывает протокол матча. Было назначено два пенальти. Первый из них хозяева не реализовали, а вот второй стал победным. Единственную желтую карточку в матче получил за демонстративное несогласие с решением судьи капитан команды Николай Колесов. Причем на эту игру «Арсенал» привез всего двух запасных — Валентина Киселева и второго вратаря Михаила Арещенкова. Дома же в матче первого круга «Арсенал» уверенно победил 3:1.

Гости из венгерского клуба «Вашуташ». 1986 г. Фото: Александр Добрынин.

В 1995 году в «Арсенале» играл нападающий Владислав Кадыров, переехавший в Тулу как раз из бакинского «Нефтчи». Он вошел в клубную историю тем, что был первым игроком, кого из «Арсенала» вызвали на официальные матчи сборной. Владислав Кадыров играл за Азербайджан в отборочном турнире к чемпионату Европы-1996. Кстати, повторить такое теперь было бы невозможно. «Арсенал» в том году играл во второй лиге, а согласно нынешнему регламенту иностранцев во втором дивизионе заявлять запрещено. Всего в том году Кадыров сыграл за «Арсенал» 19 матчей, забил 10 мячей. В 1998 году он вернулся в Азербайджан и, закончив карьеру игрока, работал тренером.

Теперь настало время для новой главы в истории взаимоотношений Тулы и азербайджанских команд. И для новой страницы в истории «Арсенала».