В Мясново пройдет ежегодный фестиваль «Тульское небо»

Фото из архива Myslo.

Он состоится 27 июля на территории бывшего аэродрома по адресу: ул. Чмутова, 158-а. Начало в 13.00.

Фестиваль посвящен авиационным и техническим видам спорта. По традиции гостей ждут зрелищные показательные выступления. В небе пройдет авиашоу с визуальными и звуковыми эффектами от команды «Русских авиационных гонок» и выступление сверхлегких летательных аппаратов, планеристов и парашютистов.



Кроме основной части посетителей ждет развлекательная программа. Во время фестиваля будет работать площадка казачьих забав, тир и мастер-классы по стрельбе из лука.

Ярким событием фестиваля станет выступление мини-цирка Crazy Show.



Весь фестивальный день на территории будут бесплатно работать парковка, точка с питьевой водой и туалеты. Юные гости смогут сделать аквагрим.