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В Мясново пройдет ежегодный фестиваль «Тульское небо»
Фото из архива Myslo.

В Мясново пройдет ежегодный фестиваль «Тульское небо»

Он состоится 27 июля на территории бывшего аэродрома по адресу: ул. Чмутова, 158-а. Начало в 13.00.

Фестиваль посвящен авиационным и техническим видам спорта. По традиции гостей ждут зрелищные показательные выступления. В небе пройдет авиашоу с визуальными и звуковыми эффектами от команды «Русских авиационных гонок» и выступление сверхлегких летательных аппаратов, планеристов и парашютистов.

Кроме основной части посетителей ждет развлекательная программа. Во время фестиваля будет работать площадка казачьих забав, тир и мастер-классы по стрельбе из лука.

Ярким событием фестиваля станет выступление мини-цирка Crazy Show.


Весь фестивальный день на территории будут бесплатно работать парковка, точка с питьевой водой и туалеты. Юные гости смогут сделать аквагрим.

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 08:55 +6
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