Перед стартом в Лиге Европы «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» — 3:2

Фото пресс-служб "Арсенала" и "Крыльев Советов".

Итак, в тяжелом матче «Арсенал» продемонстрировал характер и упорство. Несмотря на обильное количество моментов у «Крыльев Советов» под конец матча, оружейники выстояли и смогли удержать счет. 3:2 в пользу тульской команды. Пока непонятно, насколько серьезные травмы получили Беляев и Тудорие. Перед еврокубковым матчем это может стать серьезной потерей для Черевченко.

После финального свистка серьезно повздорили Григалава и Соболев. Арбитр наказал грузинского футболиста за излишние эмоции желтой карточкой.

90+5' Ткачев получил желтую. Снова штрафной для хозяев. Рыжиков опять прибежал в гущу событий. Мяч пролетел мимо всех игроков и вышел за пределы поля. Финальный свисток.

90+4' Опасный штрафной пробивают «Крылья». Поближе к футболистам пошел вратарь Рыжиков. «Арсенал» успешно отбился.

90+3' Эксперты Матч-ТВ выбрали лучшего игрока матча. Им стал арсеналец Сергей Ткачев.

90+2' Всё-таки потребовалась замена Беляеву. Прихрамывая, он покинул поле. Вместо него Черевченко отправил в игру Денисова.

90+1' Четыре минуты добавил Кукуян ко второму тайму.

90' Предупреждение получил Альварес за жесткую игру.

89' Беляеву потребовалась помощь врачей. Максим очень быстро вернулся на поле.

88' Очень активный Кабутов пролетел по правому флангу. Оружейники успели остановить футболиста, мяч вышел за пределы поля от «Арсенала».

84' Нервная концовка игры. Самарцы не хотят мириться со счетом и неплохо прессингуют гостей.

82' Еще одна желтая карточка в матче. На этот раз отличился Луценко, сделав подкат в ноги Кабутову.

80' Костадинов толкнул Дмитрия Комбарова. Арбитр зафиксировал нарушение — штрафной. Кабутов сильно прострелил под перекладину, Левашов в прыжке выбил мяч.

79' Самарцы провели неплохую атаку, в итоге всё закончилось фолом в штрафной на капитане «Арсенала».

75' Едва не сравняли счет «Крылья». Повезло, что Кабутов не очень удачно распорядился мячом после передачи от партнера по команде.

72' Кабутов сорвал атаку оружейников, жестко сбив Горбатенко. Футболист «Крыльев Советов» получил желтую карточку.

71' Вторая замена у «Арсенала». Эванс Кангва покинул поле, вместо него появился Костадинов.

69' Кабутов подавал штрафной, мяч от головы кого-то из арсенальцев вылетел за пределы поля. Угловой ничем опасным не завершился.

66' Ууух! Лесовой едва не закрутил мяч под перекладину! Отличный момент.

63' Похоже не сможет продолжить матч Тудорие. Он уходит с поля вместе с медиками. Вместо травмированного румына вышел Евгений Луценко, еще один наш новичок.

61' Арсенальцы забили гол, но после свистка арбитра. За несколько секунд до этого рефери зафиксировал фол: жестко столкнулись Тудорие и Бурдак. У Александру всё лицо в крови, потребовалась помощь медиков.

59' Мияйлович сбил Кангву и получил «горчичник».

57' Вот это матч! Самарцы после двух пропущенных мячей не сдались, это их, видимо, только раззадорило. Очень внимательно надо сыграть «Арсеналу».

56' Гол! Дмитрий Комбаров подавал мяч в штрафную, Левашов отбил, Кирилл Комбаров головой пытался выбить «сферу» подальше, но пробил не сильно. Мяч в итоге прилетел к Бурлаку, который «расстрелял» нашего вратаря с небольшого расстояния — 2:3.

55' Кангва в нескольких сантиметрах от штрафной площадки жестко сыграл против Кабутова, за что получил желтую карточку. Штрафной.

54' Еще одна замена от Божовича. Радонич вышел на поле вместо Антона.

52' ГОООООЛ! Тудорие!

Как это было: Горбатенко скинул мяч с углового на Беляева, тот отдал точную передачу на Тудорие, который «дежурил» возле дальней штанги, и Александру не промахнулся! Поздравляем футболиста с первым голом за «Арсенал»!

51' Неплохо начали футболисты Божовича, но оружейники постепенно снова завладели преимуществом.

46' Замену провели самарцы. Вместо Зиньковского играет Канунников.

46' Начался второй тайм.

Статистика первой половины игры:

Оперативный фоторепортаж первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв.

45' Жаркая концовка тайма! У «Крыльев» был еще один неплохой момент. К счастью для нас, они его не реализовали.

43' Шикарный гол забивают «Крылья Советов» — 1:2.

Отобрали мяч у арсенальцев хозяева, быстро перевели на другой фланг. Соболев в падении классно забивает гол!

41' Кабутов пытался прорваться справа, мяч у него отобрали.

37' Оружейники неплохо смотрятся в первом тайме. Пока «Крылья» ничего не могут поделать с поймавшими кураж тульскими футболистами.

34' Еще один угловой для «Арсенала». Неплохой розыгрыш стандарта. Горбатенко переправил мяч на Альвареса, тот пробивал слету, но очень неточно.

31' Кангва снова «раскачал» защиту соперника, пробил в штрафную, там готов был принять мяч Тудорие. Бурлак был первым на мяче, но промахнулся. Александру не успел сориентироваться в этой ситуации, вратарь подстраховал партнера по команде.

28' Штрафной заработали «Крылья Советов»: Григалава буквально вцепился в Соболева). Антон пробивал стандарт, мяч пролетел высоко над перекладиной.

24' ГОООЛ! Не успели мы порадоваться первому голу, как подоспел второй! «Арсенал» провел отличную атаку. В итоге Ткачев скинул на Кангву, тот в падении идеально положил мяч в ворота Рыжикова.

22' ГОООООЛ! «Арсенал» вышел вперед!

Как это было: Лесовой на подступах к штрафной отдал пас направо на Комбарова, тот скинул в центр. Ткачев не промахнулся!

20' Самарцы устроили «пожар» в штрафной Левашова. Зиньковский протащил мяч до конца поля, оправил пас на Кабутова. Тот пробивал слету — мимо.

19' Владение мячом — 39% на 61% в пользу «Арсенала».

18' Опасно! Подачу с углового едва не замкнул головой Тудорие. Мяч пролетел мимо ворот.

14' «Крылья» начали позиционную атаку, играя в короткий пас на правом фланге. Однако оружейники мяч перехватили.

12' «Арсенал» заработал штрафной: самарцы сбили Ткачева. Горбатенко мощно пробивал, но попал в стенку.

9' Оружейники выиграли мяч в центре, Кангва прорывался по левому флангу, но его удар «прочитали» защитники «Крыльев».

5' Первый угловой для «Арсенала». Альварес скинул мяч в штрафную, но борьбу на «втором этаже» выиграли хозяева.

3' Горбатенко отправил классную диагональную передачу на Альвареса, Виктор скинул в штрафную площадь, но первыми на подборе были самарцы.

2' Резво начали обе команды. Первый удар по воротам соперника нанес Кангва: пробивал издалека, прямо по центру. Рыжиков спокойно мяч забрал.

1' Стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Напомним, в игре первого тура команда Черевченко вничью сыграла с «Динамо», а самарцы обыграли ЦСКА.

0' Кстати, матч с «Крыльями» для «Арсенала» — своего рода репетиция перед стартом в Лиге Европы. Оружейники с бакинским «Нефтчи» сыграют уже 25 июля в 20.00 в Туле. Билеты в свободной продаже! Не упустите возможность стать частью такого исторического момента.

0' Ознакомьтесь со стартовыми составами. Отметим, что с первых минут на поле у оружейников появится румынский новичок Александру Тудорие и «старый-новый» игрок Горан Чаушич. В запасе у нас тоже много новых фамилий.

«Арсенал»:

«Крылья Советов»:

0' Немного фотографий прямиком из Самары от пресс-службы «Арсенала»:

0' Несколько слов об игре дублей. Молодежные команды сыграли между собой несколько часов назад. Молодые оружейники крупно уступили хозяевам со счетом 1:5.

0' «Крылья» проведут матч в голубом комплекте формы (форма вратаря — черного цвета). Гости сыграют в красно-желтой форме (голкипер — в желтой).

0' Команды четырежды играли между собой. Но статистика в нашу пользу: «Арсенал» три раза побеждал в матчах, один раз была зафиксирована ничья. Так что «Крылья Советов» ни разу не обыгрывали оружейников. Прекрасная традиция!)

0' Интересные факты. В составе «Арсенала» есть три экс-игрока самарцев: Сергей Ткачев, Гиа Григалава и Игорь Горбатенко. В «Крыльях Советов» играет брат-близнец нашего капитана Кирилла Комбарова — Дмитрий.



Фото пресс-службы «Крыльев Советов».

Ну и, конечно, не забудем отметить и то, что главный тренер соперника оружейников — хорошо знакомый тульским болельщикам Миодраг Божович.



Миодраг Божович, Игорь Черевченко и Игорь Семшов.

0' Добрый день, любители футбола! Сегодня наш тульский «Арсенал» играет на выезде в Самаре с местными «Крыльями Советов». Нас ждет очень интересный матч.