Трое туляков ответят за фиктивную прописку мигрантов

Сотрудники полиции в Тульской области проводят постоянные мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. За минувшие сутки установлены трое жителей региона, по предварительным данным, совершивших противоправные деяния в этой сфере.

Во всех случаях они ставили иностранцев на учёт у себя в домах и квартирах, но при этом не предоставляли фактических мест для проживания. Нарушения полицейские зафиксировали в Туле, Донском и Новомосковске.

В первых двух случаях сотрудники полиции продолжают работу по выяснению всех деталей случившегося, а в отделе МВД России по Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. В этом городе 43-летний мужчина фиктивно поставил на учет 14 иностранных граждан. Полицейские устанавливают обстоятельства его незаконной деятельности.