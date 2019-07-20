новости
новости
Регистрация
Трое туляков ответят за фиктивную прописку мигрантов

Трое туляков ответят за фиктивную прописку мигрантов

Только за последние сутки полиция зафиксировала преступления в трех городах Тульской области.

Сотрудники полиции в Тульской области проводят постоянные мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. За минувшие сутки установлены трое жителей региона, по предварительным данным, совершивших противоправные деяния в этой сфере. 

Во всех случаях они ставили иностранцев на учёт у себя в домах и квартирах, но при этом не предоставляли фактических мест для проживания. Нарушения полицейские зафиксировали в Туле, Донском и Новомосковске. 

В первых двух случаях сотрудники полиции продолжают работу по выяснению всех деталей случившегося, а в отделе МВД России по Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. В этом городе 43-летний мужчина фиктивно поставил на учет 14 иностранных граждан. Полицейские устанавливают обстоятельства его незаконной деятельности.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
20 июля, в 20:00 +1
Другие статьи по темам
Прочее
незаконные мигранты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на девочку упали футбольные ворота: возбуждено дело о халатности
В Туле на девочку упали футбольные ворота: возбуждено дело о халатности
Перед стартом в Лиге Европы «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» — 3:2
Перед стартом в Лиге Европы «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» — 3:2
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.