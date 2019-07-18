«Арсенал» сыграет в Лиге Европы с «Нефтчи»

Соперником тульского «Арсенала» по Лиге Европы стал «Нефтчи» из Баку. Азербайджанская команда в ответной игре 1-го отборочного раунда турнира разгромила молдавскую «Сперанцу» со счетом 6:0. Голы забивали Махмудов, Дариу Фредерику, Жозеф-Монрос, Зульфугарлы, дублем отметился Плателлас.

Напомним, что в первой игре «Нефтчи» также крупно обыграл соперника — 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей команда прошла в следующую стадию Лиги Европы, где встретится с тульским «Арсеналом».

Первая игра 2-го отборочного турнира будет сыграна 25 июля в Туле, ответная — 1 августа в Баку.