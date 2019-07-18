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«Арсенал» сыграет в Лиге Европы с «Нефтчи»

«Арсенал» сыграет в Лиге Европы с «Нефтчи»

Первая игра состоится уже 25 июля.

Соперником тульского «Арсенала» по Лиге Европы стал «Нефтчи» из Баку. Азербайджанская команда в ответной игре 1-го отборочного раунда турнира разгромила молдавскую «Сперанцу» со счетом 6:0. Голы забивали Махмудов, Дариу Фредерику, Жозеф-Монрос, Зульфугарлы, дублем отметился Плателлас.

Напомним, что в первой игре «Нефтчи» также крупно обыграл соперника — 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей команда прошла в следующую стадию Лиги Европы, где встретится с тульским «Арсеналом».

Первая игра 2-го отборочного турнира будет сыграна 25 июля в Туле, ответная — 1 августа в Баку.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 22:07 +3
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