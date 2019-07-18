новости
новости
Регистрация
В Волово предпринимателя оштрафовали за продажу «хлебного лосьона»

В Волово предпринимателя оштрафовали за продажу «хлебного лосьона»

Владелец продуктового магазина незаконно реализовывал спиртосодержащую продукцию.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку в продуктовом магазине, расположенном на ул. Ленина в поселке Волово.

Выяснилось, что в торговой точке продаётся спиртсодержащая непищевая продукция, свободная реализация которой ограничена законодательством – лосьон «Хлебный» с 75-процентным содержанием спирта, изготовленный в Республике Казахстан.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное дело и назначен штраф в 3000 рублей. Незаконная продукция изъята. Владельцу магазина также выдано предписание об устранении нарушений.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:23 +1
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областипроверка Роспотребнадзорапродажа спиртосодержащей продукциинелегальный алкоголь
Место
Тульская областьВолово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясной Поляне отпраздновали двадцатилетие «Муравейного братства»
В Ясной Поляне отпраздновали двадцатилетие «Муравейного братства»
«Арсенал» сыграет в Лиге Европы с «Нефтчи»
«Арсенал» сыграет в Лиге Европы с «Нефтчи»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.