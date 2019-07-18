В Волово предпринимателя оштрафовали за продажу «хлебного лосьона»

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку в продуктовом магазине, расположенном на ул. Ленина в поселке Волово.

Выяснилось, что в торговой точке продаётся спиртсодержащая непищевая продукция, свободная реализация которой ограничена законодательством – лосьон «Хлебный» с 75-процентным содержанием спирта, изготовленный в Республике Казахстан.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное дело и назначен штраф в 3000 рублей. Незаконная продукция изъята. Владельцу магазина также выдано предписание об устранении нарушений.