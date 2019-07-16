У тульского «Арсенала» увеличился бюджет

Фото из архива Myslo.

Президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев дал большое интервью клубной пресс-службе.

о бюджете и трансферах

— Изменится ли бюджет ПФК «Арсенал» в этом сезоне?

- Он увеличился, благодаря этому у нас появилась возможность покупать футболистов и подписывать с ними долгосрочные контракты. Сами понимаете, каждый год брать игроков в аренду невозможно, нужно думать о завтрашнем дне и не ломать голову над тем, кем их заменить, когда арендованные возвращаются в свои клубы. Увеличение бюджета позволит обеспечить стабильность в клубе на ближайшие полтора года и улучшить инфраструктуру.

— Летнее межсезонье подошло к концу, как вы оцените его итоги? Все ли поставленные задачи выполнены?

- У нас было очень мало времени. И если футболисты ушли в отпуск, то спортивный директор, селекционный отдел и клубный менеджмент продолжали работу по поиску новичков и продлению контрактов с игроками, у кого они закончились. Нам удалось к началу сезона сформировать команду на 70% процентов. К счастью, до конца августа еще достаточно времени, и мы продолжим искать футболистов на позиции, которые требуют усиления.

— Сейчас «Арсеналу» проще было работать на трансферном рынке, так как для многих футболистов возможность сыграть в Лиге Европы очень притягательна?

- Давайте я немного разъясню ситуацию по работе трансферного окна в Европе. Многие европейские команды только выходят из отпуска, руководители и тренеры планомерно определяются с составом. Следовательно, сложно вести переговоры, например, с португальскими клубами, так как они еще до конца не определились, кто им будет нужен в сезоне, а на кого они не рассчитывают. Повторюсь, пауза в нашем чемпионате очень маленькая и это напрямую влияет на комплектование команды. Вы же понимаете, что мы не можем ждать конца августа и закрытия трансферного окна. Первый матч в чемпионате 12 июля, а 25-го стартуем в Лиге Европы, где нужно показать максимальный результат. Спасибо нашему селекционному отделу, который на данный момент сумел закрыть практически все проблемные позиции.

— ПФК «Арсенал» продлил контракты со многими лидерами, как это удалось сделать?

- Все просто. За последние несколько лет команда стала настоящей семьей. Невооруженным взглядом видно, как парни друг за друга переживают и делят вместе и радости, и горести. В современном футболе редко такое встретишь. Второй фактор — стабильность. Каждому футболисту очень важно понимать, что будет завтра. Ребята не дадут соврать, в «Арсенале» нет задержек по зарплате или премиальным. А самое главное — выполняются обещания, которые мы даем. Поверьте, далеко не все клубы премьер-лиги могут этим похвастать. Игрокам в такой ситуации остается только выходить на поле и выкладываться по максимуму.

— Покупка Сергея Ткачева — одна из главных наших побед на трансферном рынке?

- Хотел бы поблагодарить президента ЦСКА Евгения Гинера, который пошел навстречу и снизил трансферную стоимость полузащитника. Приятно осознавать, что в российском футболе есть руководители, которые хотят, чтобы игроки прогрессировали. Ткачев провел в Туле два добротных сезона, поэтому вполне логично, что дальнейшую карьеру он продолжит у нас. Рад, что в переговорах с Евгением Ленноровичем удалось найти понимание в этом вопросе.

об обновлении центрального стадиона

— Пока команда работала в Австрии, в Туле полным ходом велись работы по выполнению предписаний от делегата УЕФА. Все удалось исправить?

- Ежедневно я получаю отчеты о проделанной работе. И своими глазами вижу, как преображается Центральный стадион. Эта ситуация находится под личным контролем губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, который стремится даже ускорить процесс устранения всех недостатков.

Его вклад в преображение стадиона неоценим. Считаю, если бы он пришел в регион на четыре года раньше, у нас уже сейчас была бы современная арена.

— На какой стадии находится строительство поля для молодежного состава и клубной академии на территории Центрального стадиона?

- В конце августа — начале сентября мы проведем там первые матчи. Появление этого стадиона, вмещающего 1500 зрителей, позволит решить ряд очень важных задач. Самая главная, у воспитанников академии будет свое поле, где они смогут полноценно тренироваться круглый год. Во-вторых, наш дубль будет играть в центре города, что наверняка повлияет на посещаемость. Здесь же свои игры сможет проводить наш фарм-клуб «Арсенал-Химик», который представляет клуб во втором дивизионе.

— Какие перемены на базе команды в Мясново?

- На данный момент нам удалось решить все вопросы с тренировочным газоном. В ближайшие дни на базе появятся современные тренажеры, в течение года должны быть завершены все работы по строительству двух корпусов. Этот вопрос также находится на контроле у губернатора.