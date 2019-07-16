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В ночь на 17 июля туляки смогут увидеть лунное затмение

В ночь на 17 июля туляки смогут увидеть лунное затмение

Около полуночи с 16 на 17 июля произойдет частное затмение Луны.

Луна пройдет через южную часть земной тени и погрузится в нее на чуть больше половины своего диска (0,66 в 00:31 мск). Об этом сообщает Московский планетарий.

Продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут (с 23:02 мск до 02:00 мск) и будет наблюдаться практически на всей территории России. Во время затмения Луна будет находиться над южным горизонтом в созвездии Стрелец. Недалеко от Луны будет располагаться планета Сатурн, а правее (западнее) — яркий Юпитер.

В России данное частное лунное затмение можно наблюдать практически на всей территории, кроме северных и удаленных восточных районов. В большинстве зоны видимости на территории нашей страны Луна будет располагаться низко над южным горизонтом.

Затмение смогут увидеть и туляки, главное, чтобы была безоблачная погода и открытая местность над южным горизонтом. Частное затмение Луны можно наблюдать невооруженным глазом. Но если смотреть в бинокль или небольшой телескоп, будет интереснее. Сатурн, недавно прошедший точку противостояния с Солнцем, будет сиять недалеко от затмевающейся Луны, а еще правее (западнее) этой пары нельзя не заметить яркий Юпитер! Очень красивый пейзаж для астрофотографов. Для такой ночной съемки понадобится штатив, отмечает Московский планетарий.

 

Будете снимать затмение? Делитесь своими фотографиями в комментариях, присылайте в нашу группу ВК, Одноклассники, на почту news@myslo.ru. В подарок за лучшие снимки дадим билеты на один из концертов фестиваля «Среднерусская возвышенность»!

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:30 +6
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