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Боксер из Тульской области завоевал бронзу на турнире в Германии
Фото Федерации бокса РФ.

Боксер из Тульской области завоевал бронзу на турнире в Германии

Поздравляем Ивана Онищенко!

Иван Онищенко из Щекино завоевал бронзовую медаль на Кубке Бранденбурга. Наш спортсмен выступал в весовой категории свыше 91 кг. В крупном международном турнире, который прошел в Германии, приняли участие более 160 спортсменов.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, по итогам соревнований сборная команда среди юниоров заняла первое общекомандное место, завоевав пять золотых наград.

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