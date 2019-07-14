Боксер из Тульской области завоевал бронзу на турнире в Германии

Фото Федерации бокса РФ.

Иван Онищенко из Щекино завоевал бронзовую медаль на Кубке Бранденбурга. Наш спортсмен выступал в весовой категории свыше 91 кг. В крупном международном турнире, который прошел в Германии, приняли участие более 160 спортсменов.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, по итогам соревнований сборная команда среди юниоров заняла первое общекомандное место, завоевав пять золотых наград.